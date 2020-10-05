Выборы-2020. «Бир Бол» требует технического аудита

Партия «Бир Бол» не признает результаты выборов и требует международного технического аудита.

В заявлении политорганизации говорится, что, помимо многочисленных нарушений — тайны голосования, массового подкупа, есть несоответствие полученных оппозиционными партиями голосов, данным ЦИК.

Кандидат № 1 в списке Алмамбет Шыкмаматов заявил, что они верят своим избирателям, но не верят IT-системе. «Наши граждане никогда не признают эти выборы легитимными», — отметил он.

Алмамбет Шыкмаматов добавил, что партия «Бир Бол» готова объединиться с другими оппозиционными политорганизациями, не попавшими в парламент. «Мы будем требовать аннулирования итогов выборов», — подчеркнул он.

В стране завершились выборы кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. По предварительным итогам голосования семипроцентный барьер преодолели 4 политические партии из 16, участвовавших в выборах.

Пока итоги голосования выглядят так: