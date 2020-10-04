Выборы-2020. В партии «Реформа» заявили о продолжении политической борьбы

Лидер партии «Реформа» Клара Сооронкулова прокомментировала 24.kg предварительные итоги выборов депутатов в Жогорку Кенеш.

По ее словам, они были вполне предсказуемы. «Я своими глазами видела, как наши граждане брали деньги и продавали свои голоса. Так что я не удивлена. Наша партия не будет признавать итоги голосования, мы продолжим борьбу», — заявила Клара Сооронкулова.

Она добавила, что это были самые грязные и нечестные выборы. Отметим, по предварительным итогам, 7-процентный барьер преодолели пять партий — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан», «Бутун Кыргызстан» и «Мекенчил».