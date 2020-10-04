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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Таласская область отдала предпочтение «Мекеним Кыргызстану»

В Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша. Продолжается обработка данных с автоматически считывающих урн.

По словам председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой, явка составила 53,74 процента. Уточняется, что, помимо семипроцентного барьера, партиям надо было набрать 0,7 процента по регионам, включая Бишкек и Ош.

В Таласской области обработано 100 процентов данных с автоматически считывающих урн. «Биримдик» набрал 18,99 процента, у «Мекеним Кыргызстана» — 21,43 процента. За «Мекенчил» проголосовали 5,26 процента, у «Ыйман нуру» — 5,33 процента. «Реформа» в Таласской области набрала 1 процент голосов. У «Ата Мекена» — 5,74 процента, у «Замандаша» — 1,01 процента, у «Бутун Кыргызстана» — 1,29 процента. За партию «Социал-демократы Кыргызстана» проголосовали 0,45 процента, у «Мекен Ынтымагы» — 1,63 процента. Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых действий 0,7 процента квоты не преодолела, у этой политорганизации — 0,07 процента. У партии «Ордо» — 0,38 процента. 1,58 процента отдали свои голоса «Бир Болу». «Республика» набрала 18,91 процента, «Кыргызстан» — 12,26 процента. У «Чон казата» — 1,28 процента. Против всех — 1,46 процента.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/167471/
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