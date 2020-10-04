На выборах Жогорку Кенеша на 16.00 проголосовали более 1,2 миллиона избирателей

По данным на 16.00, на выборах депутатов Жогорку Кенеша проголосовали 1 миллион 296 тысячи 978 человек, или 36,81 процента избирателей. Об этом сегодня на брифинге сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее сведениям, наибольшая активность отмечена на участках Оша, где проголосовали 81 тысяча 95 человек (45,06 процента от включенных в списки избирателей), наименьшая — в Иссык-Кульской области. На избирательные участки в регионе пришли 95 тысяч 955 избирателей (33 процента).

В Бишкеке уже проголосовали 181 тысяча 90 избирателей (36,39 процента), в Джалал-Абадской области — 250 тысяч 40 (38,84 процента), в Нарынской — 66 тысяч 231 (37,59 процента), в Ошской — 252 тысячи 903 (37,05 процента), в Таласской — 57 тысяч 3 (38,25 процента), в Чуйской — 212 тысяч 686 (26,76 процента) и в Баткенской — 94 тысячи 692 (33,31 процента).

На избирательных участках за рубежом проголосовали 5 тысяч 283 человека (16,2 процента).

Нуржан Шайлдабекова отметила, что в Южно-Сахалинске и Владивостоке голосование завершилось.

В Кыргызстане проходят выборы депутатов Жогорку Кенеша. По стране открыты 2 тысячи 430 участков и 45 — за рубежом. Голосование завершится в 20.00, и уже к 22.00 Центризбирком готов представить предварительные итоги выборов депутатов парламента седьмого созыва.