Выборы-2020. На текущий момент за рубежом проголосовали 3 тысячи 585 граждан КР

По состоянию на 14.00 по бишкекскому времени открылись избирательные участки в 26 странах мира. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

По его данным, больше всего из них открыты в России. Граждане Кыргызстана, находящиеся в РФ, могут проголосовать в Москве, Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Якутске, Иркутске и Сургуте.

В Китае голосование идет в Пекине и Гуанчжоу, в Казахстане — в Астане и Алматы, в Объединенных Арабских Эмиратах — в Абу-Даби и Дубае, в Турции — в Анкаре и Стамбуле, в Германии — в Берлине, Франкфурте-на-Майне и Бонне.

«В Японии, Корее, Малайзии, Индии, Пакистане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане, Азербайджане, Иране, Беларуси, Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Украине, Германии, Австрии, Италии, Франции, Великобритании тоже идет голосование. Граждане КР, состоящие на консульском учете, прошедшие биометрическую регистрацию и включенные в окончательные списки избирателей, принимают участие в выборах», — отмечают в МИД.

На текущий момент за рубежом проголосовали 3 тысячи 585 граждан Кыргызстана.