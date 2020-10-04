16:37
USD 79.49
EUR 93.11
RUB 1.02
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. На текущий момент за рубежом проголосовали 3 тысячи 585 граждан КР

По состоянию на 14.00 по бишкекскому времени открылись избирательные участки в 26 странах мира. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

По его данным, больше всего из них открыты в России. Граждане Кыргызстана, находящиеся в РФ, могут проголосовать в Москве, Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Якутске, Иркутске и Сургуте.

В Китае голосование идет в Пекине и Гуанчжоу, в Казахстане — в Астане и Алматы, в Объединенных Арабских Эмиратах — в Абу-Даби и Дубае, в Турции — в Анкаре и Стамбуле, в Германии — в Берлине, Франкфурте-на-Майне и Бонне.

«В Японии, Корее, Малайзии, Индии, Пакистане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане, Азербайджане, Иране, Беларуси, Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Украине, Германии, Австрии, Италии, Франции, Великобритании тоже идет голосование. Граждане КР, состоящие на консульском учете, прошедшие биометрическую регистрацию и включенные в окончательные списки избирателей, принимают участие в выборах», — отмечают в МИД.

На текущий момент за рубежом проголосовали 3 тысячи 585 граждан Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167415/
просмотров: 317
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош напали на журналиста Kloop.kg
Почти миллион кыргызстанцев уже проголосовали на выборах
Конституция в подарок. ЦИК премировал избирателей, которые проголосовали впервые
В Таласе напали на съемочную группу «Азаттыка» во время освещения выборов
Возможно, провокация. ЦИК о видео, где женщина получает деньги
Выборы-2020. В ЕРПП сегодня зарегистрировано три факта нарушений
Омурбек Текебаев сфотографировал бюллетень? Что ответил сам политик
Очереди и перебои с идентификацией избирателей. Что происходит на участках
В Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас
Для отчета? Некоторые избиратели пытаются сфотографировать бюллетени
Популярные новости
Карантина не&nbsp;будет. Сооронбай Жээнбеков призвал граждан к&nbsp;ответственности Карантина не будет. Сооронбай Жээнбеков призвал граждан к ответственности
В&nbsp;Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас В Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас
Омурбек Бабанов: Я&nbsp;обращаюсь к&nbsp;тебе, мой КЫРГЫЗСТАНЕЦ! Омурбек Бабанов: Я обращаюсь к тебе, мой КЫРГЫЗСТАНЕЦ!
Выборы-2020. Интимное видео в&nbsp;Сети с&nbsp;упоминанием партий: начато следствие Выборы-2020. Интимное видео в Сети с упоминанием партий: начато следствие
Бизнес
Новый автомобиль Hyundai в&nbsp;рассрочку от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo; Новый автомобиль Hyundai в рассрочку от «Халык Банка»
Beeline продолжает расширять сеть: 220 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 220 базовых станций с начала года!
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают совместную акцию Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают совместную акцию
Детей с&nbsp;ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования Детей с ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования
4 октября, воскресенье
16:35
Избиратели Бишкека жалуются, что им не выдают на участках перчатки и маски Избиратели Бишкека жалуются, что им не выдают на участк...
16:00
Чудаки парковки. Бишкекчане просят навести порядок возле Западного автовокзала
15:55
Нападение на милиционера. Сегодня суд рассмотрит меру пресечения задержанным
15:53
В городе Ош напали на журналиста Kloop.kg
15:43
Завтра у первоклассников выходной