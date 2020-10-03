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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Карантина не будет. Сооронбай Жээнбеков призвал граждан к ответственности

Президент Сооронбай Жээнбеков в интервью «Биринчи радио» заявил, что введения повторного карантина в связи с пандемией коронавируса не будет.

По его словам, отечественные медики уже освоили, как лечить заболевание. Однако нельзя утверждать, что только государство несет ответственность. Каждый человек должен почувствовать личную ответственность, следить за собой, быть осторожным.

Теперь мы не сможем вводить карантин, как раньше. Нужно уделять одинаковое внимание и экономике, и здоровью. Для этого необходимо, чтобы каждый из нас, от президента до простых граждан, неукоснительно соблюдал санитарные правила.

Сооронбай Жээнбеков

«Есть и те, кто проводит тои, все зная и понимая, приглашает 500 человек или устраивает поминки. Мы говорим проводи, но только с соблюдением санитарных правил. Во время предвыборной агитации партии собирали большое количество людей — от 500 до 1 тысячи человек. Но стоит принять меры в отношении этих партий, как сразу начнут говорить о давлении со стороны власти. Ради получения голосов электората начинают говорить, что власть давит на них, отбирает голоса, не дает работать», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167331/
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