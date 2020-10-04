В Кыргызстане начались выборы депутатов Жогорку Кенеша

В Кыргызстане сегодня выбирают депутатов седьмого созыва Жогорку Кенеша. За мандаты борются 16 политических партий.

Избирательные участки открылись в 8.00. Они будут работать до 20.00. В Бишкеке 233 участка, в городе Оше — 76. Всего по стране — 2 тысячи 462.

В окончательный список избирателей внесены 3 миллиона 523 тысячи 532 человека.

Самое большое число избирателей (20,44 процента) приходится на Ошскую область, самое маленькое — на Таласскую (4,52 процента). В Чуйской области — 16,6 процента от общего числа избирателей, Иссык-Кульской — 8,83, Джалал-Абадской — 18,61, Баткенской — 8,43, Нарынской — 5,88 процента. На Бишкек приходится 11,4 процента голосующих, на южную столицу — 4,1.

Подсчет будут вести от числа проголосовавших. В парламент пройдут политические организации, которые преодолеют семипроцентный барьер.