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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

В Кыргызстане начались выборы депутатов Жогорку Кенеша

В Кыргызстане сегодня выбирают депутатов седьмого созыва Жогорку Кенеша. За мандаты борются 16 политических партий.

Избирательные участки открылись в 8.00. Они будут работать до 20.00. В Бишкеке 233 участка, в городе Оше — 76. Всего по стране — 2 тысячи 462.

В окончательный список избирателей внесены 3 миллиона 523 тысячи 532 человека.

Самое большое число избирателей (20,44 процента) приходится на Ошскую область, самое маленькое — на Таласскую (4,52 процента). В Чуйской области — 16,6 процента от общего числа избирателей, Иссык-Кульской — 8,83, Джалал-Абадской — 18,61, Баткенской — 8,43, Нарынской — 5,88 процента. На Бишкек приходится 11,4 процента голосующих, на южную столицу — 4,1.

Подсчет будут вести от числа проголосовавших. В парламент пройдут политические организации, которые преодолеют семипроцентный барьер.

Ссылка: https://24.kg/vlast/167075/
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