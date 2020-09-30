Лидер партии «Бир Бол» назвал сферы, на которые нужно делать упор

Государство не должно вмешиваться в бизнес, оно должно создавать условия для его развития и облегчить налоговое бремя. Об этом, выступая на дебатах лидеров, сегодня заявил лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов.

«К сожалению, наша страна стала импортозависимой — входящих товаров больше, чем выходящих. Что нужно сделать? Государство не должно вмешиваться в бизнес, оно должно создавать условия. Предпринимателям нужны сотни разрешительных бумажек — нужно облегчать этот процесс.

Также надо сократить количество проверяющих органов. Одному предпринимателю — один проверяющий и один налог.

Государство все монополизировало, мы продвигаем в нашей программе идею, чтобы весь процесс досмотра и растаможки занимал всего 90 секунд. Все должно быть автоматизировано, без человеческого фактора. Другими словами, никто на таможне не должен вмешиваться в процесс досмотра», — сказал он.

На вопросы, каким потенциалом обладает Кыргызстан и какая сфера может стать локомотивом для его развития, лидер «Бир Бола» ответил, что главный ресурс — это граждане.

«Наш единственный ресурс — это люди. Нам нужно сделать упор на туризм, IT-технологии и медицинский туризм. Тридцать процентов государственного бюджета наша республика тратит на сектор здравоохранения, однако качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего. Нам нужна новая прозрачная система управления. Государство должно быть занято лишь тем, чтобы раскрывать таланты каждого гражданина», — отметил Алтынбек Сулайманов.

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По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политобъединения. 30 сентября 2020 года.