22:58
USD 79.60
EUR 92.99
RUB 1.00
Власть
Сюжет: «Бир Бол»

Лидер партии «Бир Бол» назвал сферы, на которые нужно делать упор

Государство не должно вмешиваться в бизнес, оно должно создавать условия для его развития и облегчить налоговое бремя. Об этом, выступая на дебатах лидеров, сегодня заявил лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов.

«К сожалению, наша страна стала импортозависимой — входящих товаров больше, чем выходящих. Что нужно сделать? Государство не должно вмешиваться в бизнес, оно должно создавать условия. Предпринимателям нужны сотни разрешительных бумажек — нужно облегчать этот процесс.

Также надо сократить количество проверяющих органов. Одному предпринимателю — один проверяющий и один налог.

Государство все монополизировало, мы продвигаем в нашей программе идею, чтобы весь процесс досмотра и растаможки занимал всего 90 секунд. Все должно быть автоматизировано, без человеческого фактора. Другими словами, никто на таможне не должен вмешиваться в процесс досмотра», — сказал он.

На вопросы, каким потенциалом обладает Кыргызстан и какая сфера может стать локомотивом для его развития, лидер «Бир Бола» ответил, что главный ресурс — это граждане.

«Наш единственный ресурс — это люди. Нам нужно сделать упор на туризм, IT-технологии и медицинский туризм. Тридцать процентов государственного бюджета наша республика тратит на сектор здравоохранения, однако качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего. Нам нужна новая прозрачная система управления. Государство должно быть занято лишь тем, чтобы раскрывать таланты каждого гражданина», — отметил Алтынбек Сулайманов.

Партия «Бир Бол» № 13 в избирательном бюллетене!

***

По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политобъединения. 30 сентября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166995/
просмотров: 72
Версия для печати
Материалы по теме
Кто должен быть ответственным за назначение премьер-министра? Ответ «Бир Бола»
Таможенный досмотр за 90 секунд. Как «Бир Бол» будет бороться с коррупцией
Иссыккульцы вручили почетную грамоту лидеру партии «Бир Бол»
О чем просят кандидата от партии «Бир Бол» жители Кара-Суйского района
Дать право голосовать за определенного кандидата предлагают в «Бир Боле»
Айжан Чыныбаева обозначила направления, которые будет продвигать в парламенте
Воздушная гавань, инфраструктура: как привлечь туристов в Иссык-Кульскую область
Закир Чотаев: В программе «Бир Бола» много важных и реалистичных целей и задач
Партия «Бир Бол» подписала договор о свободе слова
Безработица и вынужденная миграция — это показатель слабости властей Кыргызстана
Популярные новости
Заявление из&nbsp;камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к&nbsp;кыргызстанцам перед выборами Заявление из камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к кыргызстанцам перед выборами
Будет&nbsp;ли введен карантин после выборов? Ответ президента Будет ли введен карантин после выборов? Ответ президента
Утвержден алгоритм пересечения границ воздушным и&nbsp;наземным транспортом Утвержден алгоритм пересечения границ воздушным и наземным транспортом
Выборы-2020. Агитационные потуги партий вызвали смех у&nbsp;избирателей. Почему? Выборы-2020. Агитационные потуги партий вызвали смех у избирателей. Почему?
Бизнес
Важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;его роль для организма Важность витамина Д и его роль для организма
Внимание! Важная информация от&nbsp;Beeline Внимание! Важная информация от Beeline
ВНИМАНИЕ! Пройдите удаленную идентификацию в&nbsp;MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября ВНИМАНИЕ! Пройдите удаленную идентификацию в MegaPay до 1 октября
Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК
30 сентября, среда
22:51
Открыто и честно провести конкурс на закупку акцизных марок призвал глава ГНС Открыто и честно провести конкурс на закупку акцизных м...
22:47
Лидер партии «Бир Бол» назвал сферы, на которые нужно делать упор
22:36
Редкий Mercedes-Benz 1957 года продали за $1,15 миллиона
22:00
Чудаки парковки. Нарушитель поставил машину на выходе из подъезда дома
21:57
С 6 октября ученики 1-6-х классов переходят на традиционную форму обучения