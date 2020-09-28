Выборы-2020. В ЦИК разбираются с попыткой подкупа в Нарынской области

На заседании ЦИК рассматривается вопрос о подкупе кандидатом от партии «Биримдик» в селе Чет-Нура Нарынской области.

Напомним, что видео было распространено в соцсетях 30 августа. На нем показано, что глава айыл окмоту в селе Чет-Нура Азамат Мусурканов агитирует в поддержку кандидата Улана Бакасова. Он обещал сельчанам 500 тысяч сомов в случае поддержки. Милиция изучает этот материал месяц.

«Что за халатность? Что за безответственность? У вас есть конкретные сроки. Почему вы игнорируете процессуальный кодекс? Ко всем партиям должно быть равное отношение», — возмутился член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев.

С ним согласилась коллега Атыр Абдрахматова. Она предложила в решение по этому вопросу включить ответственность следователей и поручить рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности начальника следственной группы и руководства МВД.

Член избирательной комиссии Тынчтык Шайназаров добавил, что это прерогатива премьер-министра, который должен отреагировать, поскольку сроки, установленные конституционным законом, нарушены.

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Гульнара Джурабаева предложила вынести предупреждение и политорганизации. Поскольку представители «Биримдика» не уведомили ЦИК об инциденте. Она также потребовала от СМИ опубликовать опровержение и снять с новостных лент видеоролик как не соответствующий действительности и дискредитирующий политическую партию.

«Улан Бакасов не знаком с Мусуркановым и никогда с ним не встречался. Улан Бакасов подал иск в Нарынский городской суд о защите чести и достоинства еще 1 сентября. Суд идет», — сообщили представили «Биримдика», добавив, что политобъединение к этому инциденту никакого отношения не имеет. Разбирательство в суде происходит между двумя гражданами.

Центризбирком не стал выносить предупреждение партии.

Отметим, что выборы депутатов парламента состоятся 4 октября. В гонке участвуют 16 политорганизаций.