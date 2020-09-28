Сооронбай Жээнбеков вылетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня с рабочим визитом вылетел в Российскую Федерацию.

По данным пресс-службы главы государства, в рамках визита Сооронбай Жээнбеков проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным, будут обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Встреча глав государств состоится в городе Сочи.

В составе делегации КР министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Аликбек Джекшенкулов.

По завершении рабочего визита в Российскую Федерацию президент Сооронбай Жээнбеков вылетит с официальным визитом в Венгрию.