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Власть
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Выборы-2020. Президент призвал не забывать о санитарных нормах при агитации

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков дал очередное интервью «Биринчи радио».

Говоря о предстоящих выборах в парламент, глава государства напомнил, что основной причиной двух народных волнений в стране стали именно избирательные кампании, и подчеркнул, что в проведении открытых, справедливых и прозрачных выборов больше всех заинтересован он.

Под особым контролем правоохранительные органы ведут работу по сохранению спокойствия в обществе, предотвращению провокаций во время выборов.

Сооронбай Жээнбеков

«Проведение справедливых выборов, не навредив мирной жизни кыргызстанцев, является моей главной президентской задачей. Уверен, что каждый кыргызстанец меня поддержит. Для каждого из нас интересы страны превыше всего. Развитие республики, спокойствие общества в руках каждого из нас. Ни одна сила не имеет права проводить какие-либо эксперименты в нашей стране, и мы этого не допустим», — сказал он.

Глава КР призвал ЦИК и правительство своевременно информировать общественность и напомнил, что угроза коронавируса не миновала. «Нельзя забывать о санитарно-эпидемиологических нормах. К сожалению, количество случаев заражения начало увеличиваться. Соседние и зарубежные государства ужесточают правила и нормы. И мы должны помнить об основных правилах, таких как ношение масок, соблюдение социальной дистанции и недопущение посещения мест массового скопления», — отметил он.

Как я уже говорил, партии, к сожалению, проводят агитацию с привлечением большого числа людей. Республиканский штаб, Центральная избирательная комиссия не должны закрывать глаза на такие случаи. Считаю необходимым вовремя обращать внимание на такие явления и предупреждать их.

Сооронбай Жээнбеков

Президент добавил, что нельзя оставаться равнодушными и нужно брать на себя ответственность.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166527/
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