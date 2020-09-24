Выборы-2020. ЦИК оштрафовала кандидата от партии «Ата Мекен»

Центризбирком оштрафовал кандидата от политической партии за нарушение правил агитации. Решение принято на заседании ЦИК.

Отмечается, что жалоба поступила от Коалиции за демократию и гражданское общество. Сообщалось, что в Токмаке на баннерах партии «Ата Мекен» на улице Ибраимова не указаны выходные данные, соответственно, они не проплачены из избирательного фонда политорганизации.

На заседании рабочей группы по рассмотрению заявлений и жалоб представитель партии пояснил, что баннер вывесил кандидат, не согласовывая свои действия.

Члены ЦИК единогласно поддержали предложение рабочей группы оштрафовать кандидата за нарушение правил изготовления и распространения агитационных материалов.