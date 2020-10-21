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Общество

ЦИК дала пояснение о сроках объявления даты президентских выборов

У парламента есть еще один день для объявления даты президентских выборов. Об этом журналистам сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, депутаты могут и завтра принять решение по досрочным выборам главы государства.

Отметим, что сегодня парламент не смог рассмотреть этот вопрос. Дату выборов не назначили, под конец заседания многие парламентарии покинули зал, не было кворума.

Нуржан Шайлдабекова также заявила, что ей ничего неизвестно об отзыве членов Центризбиркома, избранных по президентской квоте, в том числе председателя. «Я узнала об этом в парламенте. У меня нет информации», — сказала она.

Напомним, сегодня стало известно, что и. о. президента Садыр Жапаров подал представление в парламент об отзыве четырех членов ЦИК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170246/
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