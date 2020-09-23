Партия «Кыргызстан» № 15: Создадим условия для привлечения инвестиций

Кыргызстан привлекает инвестиции в основном за счет иностранных грантов, гуманитарной помощи и иностранных кредитов. Однако в течение последних лет наблюдается снижение поступления инвестиций в основной капитал.

Так, в 2019 году объемы инвестиций в основной капитал за счет прямых иностранных инвестиций снизились на 7,1 процента, в 2018 году — на 25,5 процента и в 2017 году снизились на 2,2 процента. Это обусловлено следующими проблемами:

— снижение притока инвестиций в Кыргызскую Республику до 2020 года;

— наличие ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19;

— негативное воздействие норм и положений законодательства, а именно существующие правовые нормы ограничивают привлечение инвестиций, а также деятельность отечественных инвесторов, что особенно сказалось во время пандемии и закрытых границ со странами.

Политическая партия «Кыргызстан» предлагает следующие пути решения:

1. В целях стимулирования государственной инвестиционной политики необходимо создать для отечественного инвестора возможность обратиться в Арбитражный суд или международный временный арбитражный трибунал (коммерческий суд). Действующий Закон Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике» предусматривает такое право только для иностранного инвестора. Местный же инвестор имеет право обратиться только в судебные органы Кыргызстана, что ставит в неравное положение кыргызского инвестора с иностранным.

2. Необходимо наделить отечественного инвестора правом обращаться в третейский суд. Согласно действующему законодательству, отечественный инвестор не имеет права обратиться в третейский суд, в том числе и за границей. Вместе с тем споры между иностранными инвесторами и физическими, юридическими лицами Кыргызстана могут разрешаться по соглашению сторон в третейском суде, в том числе расположенном за пределами Кыргызской Республики.

3. Необходимо существенно снизить или отменить оплату госпошлин при обращении в суды, так как в настоящее время инвестиционный спор между инвестором и государственными органами Кыргызской Республики разрешается в судебных органах республики в случае недостижения консенсуса.

При обращении в судебные органы предусмотрены дифференцированные размеры государственных пошлин с исковых заявлений в зависимости от цены иска, которые доходят до значительных сумм. Зачастую оплата такой суммы неподъемна для граждан Кыргызской Республики. Рассмотрим пример: наш гражданин покупает жилье в Бишкеке стоимостью от $30 до 100 тысяч в строящемся доме, где строительная организация имела все правоустанавливающие и разрешительные документы для строительства объекта.

Между тем, учитывая, что многие земли в начале 1990-х годов были проданы с нарушением законодательства, уполномоченные государственные органы подают в суд на строительную организацию, купившую земельный участок по рыночной стоимости, допустим, у седьмого собственника. В свою очередь на основании статьи 141 Кодекса Кыргызской Республики о неналоговых платежах уполномоченные государственные органы подают в суд без уплаты государственной пошлины, которая в свою очередь составляет для граждан Кыргызской Республики 80 тысяч сомов и 0,5 процента от суммы иска (80 тысяч сомов + 2 миллиона сомов, если строительная компания строит 12-этажный двухподъездный дом). Вследствие чего суд выносит решения об аресте строительства на данном земельном участке и вынуждает повторно выкупить собственность по рыночной стоимости, так как действующее гражданское законодательство не вполне четко регулирует отношения добросовестного приобретателя.

Считаем, что законодательство должно обеспечивать равные условия для физических и юридических лиц (добросовестных приобретателей) по освобождению от уплаты государственной пошлины в случаях обращения ими в суд с заявлением о защите своих прав на недвижимое имущество к ответчику — органам местного самоуправления, государственным органам исполнительной власти.

Для привлечения инвестиций в страну необходимо заполнить данные пробелы в законодательстве. Однако никакие законы, какими бы качественными они ни были, не помогут в решении данного вопроса, если в стране не будет независимых судов. Для привлечения инвестиций и развития бизнеса верховенство закона — необходимое условие, отмечает партия «Кыргызстан».

Поэтому партия «Кыргызстан» будет прилагать все усилия для дальнейшего развития судебной системы и законодательства в республике!