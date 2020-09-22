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Власть
Сюжет: «Кыргызстан»

Лидер партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев: Пришло время сделать правильный выбор!

Лидер политической партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев и кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Абдухолик Махмануров встретились с жителями села Васильевка Чуйской области.

Представляя программу партии «Эл учун», он отметил, что одна из целей партии — возвратить граждан на родину и обеспечить их рабочими местами.

Наши граждане должны быть на родине, жить рядом с родителями, работать на благо государства. 

Канатбек Исаев

«Могу ответственно заявить, партий много, но ни одна из них не создала столько рабочих мест, как наша партия. Только в Чуйской области кандидаты нашей партии создали 5 тысяч рабочих мест. Плохо, что нашим гражданам приходится трудиться в другой стране, далеко от Кыргызстана. К сожалению, иногда они не могут даже приехать сюда, чтобы похоронить своих близких», — заявил Канатбек Исаев.

По его словам, все предприятия, основатели которых баллотируются в парламент по списку партии «Кыргызстан», заплатили налогов на сумму 3 миллиарда сомов, это составляет 70 процентов того, что поступает в виде налогов от месторождения золота «Кумтор».

«Мы, производственники, построили свое дело благодаря опыту и знаниям. Мы можем обеспечить свои семьи и просто заниматься бизнесом. Но чтобы развивать нашу страну, поднимать экономику, мы идем на выборы», — сказал Канатбек Исаев.

Он также напомнил, что партия «Кыргызстан» стабильна, создана в 2010 году, и, приняв участие в выборах спустя всего 5 лет, прошла в Жогорку Кенеш в 2015-м.

«Многие упрекают нас в том, что мы не добились выплаты государственного пособия «Суйунчу» в 50 тысяч сомов. Да, мы согласны с этим, и, не пряча голову в песок, открыто говорим, что такое положение дел складывается из-за слаборазвитой экономики и недостаточности средств в бюджете. Но 4 тысячи сомов родители новорожденных получают уже сейчас. Это только начало. Придя в парламент, мы постараемся постепенно повысить размер пособия», — сказал Канатбек Исаев.

Он также добавил, что Кыргызстан 30 лет не может развить свою экономику из-за того, что в обществе нет единства.

«У нашей страны есть все возможности: золото, уголь, дешевая электроэнергия. Многие страны, не имеющие столько полезных ископаемых, сколько есть у нас, вырвались вперед.

Когда доноры строят ФАПы, больницы, мы радуемся. Конечно, мы благодарны им, но нам должно быть стыдно. Из страны, которая просит помощи, мы должны превратиться в страну, которая сама может оказывать эту помощь.

Пришло время не кандидата из вашего села, не партии «Кыргызстан», пришло время строить светлое будущее всей страны. Пришло время сделать правильный выбор. Выбирайте достойных и спрашивайте с них», — обратился лидер партии к собравшимся.

***

Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда партии «Кыргызстан» уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свидетельство № 94 от 06.08.2020).
Ссылка: https://24.kg/vlast/166040/
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