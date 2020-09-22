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Власть
Сюжет: «Кыргызстан»

Кандидат от партии «Кыргызстан» Сарыбаев: Выборы должны проходить транспарентно

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан» Алмаз Сарыбаев встретился с жителями жилого массива «Ынтымак» и села Орто-Сай недалеко от Бишкека.

Во время встречи он представил программу «Эл учун», рассказал об инициативах, которые политорганизация намерена поднимать, пройдя в парламент, и отметил открытие новых горизонтов для соотечественников.

Избиратели обратили внимание на необходимость строительства инфраструктурных объектов, повышения социальных выплат, увеличения размера пенсий и развития экономики. Присутствующие единодушно согласились с мнением кандидата о том, что выборы должны проходить транспарентно, на честной и конкурентной основе.

«Кандидаты в депутаты должны бороться за сердца и души сограждан путем убеждения и конкурентности идей», — резюмировал Алмаз Сарыбаев.

Избиратели всецело поддержали его и выразили готовность помочь партии на выборах в парламент, заметив, что связывают свой выбор и будущее с Сарыбаевым.

Политическая партия «Кыргызстан» № 15: Благополучие народа — благополучие всего государства!

***

Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда партии «Кыргызстан» уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свидетельство № 94 от 06.08.2020).     
Ссылка: https://24.kg/vlast/165958/
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