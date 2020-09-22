Кандидат от партии «Кыргызстан» Сарыбаев: Выборы должны проходить транспарентно

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан» Алмаз Сарыбаев встретился с жителями жилого массива «Ынтымак» и села Орто-Сай недалеко от Бишкека.
Во время встречи он представил программу «Эл учун», рассказал об инициативах, которые политорганизация намерена поднимать, пройдя в парламент, и отметил открытие новых горизонтов для соотечественников.
Избиратели обратили внимание на необходимость строительства инфраструктурных объектов, повышения социальных выплат, увеличения размера пенсий и развития экономики. Присутствующие единодушно согласились с мнением кандидата о том, что выборы должны проходить транспарентно, на честной и конкурентной основе.
«Кандидаты в депутаты должны бороться за сердца и души сограждан путем убеждения и конкурентности идей», — резюмировал Алмаз Сарыбаев.
Избиратели всецело поддержали его и выразили готовность помочь партии на выборах в парламент, заметив, что связывают свой выбор и будущее с Сарыбаевым.
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