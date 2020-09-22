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Власть
Сюжет: «Кыргызстан»

Партия «Кыргызстан» № 15: Создадим условия для сокращения госпроверок!

В Кыргызстане малое и среднее предпринимательство являются важной составляющей экономики и выступают одним из важнейших объектов проводимых государством реформ, направленных на развитие и улучшение бизнес-среды, привлечение прямых инвестиций, создание эффективно работающей экономической системы для успешного развития государства в целом.

По данным Нацстаткома КР, за 2019 год на территории Кыргызстана действовано 12 тысяч предприятий, из них 11,3 тысячи — малые предприятия и 700 — средние. При этом более 61 процента из числа действующих малых предприятий находятся в Бишкеке.

Численность занятых в малых и средних предприятиях за 2019 год составила 87,3 тысячи человек. В 2018 году — 91 тысяча человек.

Согласно исследованию Всемирного банка «Ведение бизнеса 2020», за 2018-2019 годы Кыргызстан вошел в топ-20 стран-реформаторов, улучшив показатели по индикаторам: «Подключение к электросетям», «Налогообложение» и «Получение кредита».

Между тем Кыргызская Республика заняла 80-е место в рейтинге из 190 стран, потеряв 10 позиций в связи с изменением методологии составления индикаторов «Получение разрешений на строительство» и «Защита миноритарных инвесторов», по которым были понижены показатели на 60 и 77 позиций соответственно, что существенно повлияло на рейтинг страны.

Наиболее острой проблемой малого и среднего бизнеса в Кыргызстане является ставка социальных отчислений, уплачиваемых работодателями, которая почти в два раза превышает ставку налога на прибыль, что создает экономическое основание для уменьшения заработной платы субъектами малого и среднего бизнеса.

Также отмечается:

  • отсутствие нормативной базы, устанавливающей четкие и понятные требования при получении лицензионных и разрешительных документов;
  • отсутствие прозрачности и открытости процедур лицензирования;
  • отсутствие процедур приостановления и возврата лицензии;
  • дублирование процедур лицензионного контроля с проверками, проводимыми инспекциями госорганов;
  • отсутствие конкретных требований к порядку прекращения действия и аннулированию лицензий и разрешений.

Сохраняются сложности получения различных видов разрешений, а проводимые проверки на предмет соблюдения требований законодательства содержат коррупционные проявления, избыточные требования и не гарантируют безопасности.

Стоит отметить, что с 1 января 2019 года введен мораторий на проверки субъектов предпринимательства сроком на два года. В целях защиты прав предпринимателей и исключения потенциальных коррупционных механизмов внесены изменения и дополнения в Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства», которые предусматривают освобождение новых предпринимателей от проверок на три года, сокращение в два раза кратности проверок предпринимателей со стороны санитарно-эпидемиологического надзора, государственные контролирующие органы не вправе проводить внеплановые проверки без подтверждающих сведений и материалов, а также уменьшился срок контрольной проверки до одного дня.

Тем не менее, по опросам предпринимателей, остаются претензии к деятельности контролирующих органов и с повестки бизнес-сообщества не сходит проблема проверок, а их результативность находится под сомнением.

Партия «Кыргызстан» предлагает: 

  • сократить количество лицензионно-разрешительных документов, которых насчитывается 240;
  • провести анализ пересмотра ставок тарифов страховых взносов для предпринимателей, занятых индивидуальной трудовой деятельностью, малого и среднего бизнеса в целях введения соизмеримого тарифа страховых взносов и фокусировки на рост общего объема отчислений в результате изменений, создания экономических стимулов для решения вопросов занятости, а также отказа от выплат заработных плат в «конвертах»;
  • пересмотреть Закон Кыргызской Республики «Об оптимизации нормативной правовой базы регулирования предпринимательской деятельности» в части изменения принципа периодического пересмотра нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательство (на данный момент раз в 5 лет);
  • создать понятную и прозрачную систему контроля. 

Эффективные законы исключат неэффективные и коррупционные государственные проверки!

***

Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда партии «Кыргызстан» уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свидетельство № 94 от 06.08.2020).
Ссылка: https://24.kg/vlast/165939/
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