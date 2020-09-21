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Власть
Сюжет: «Кыргызстан»

Жители Ак-Талинского района поддержали партию «Кыргызстан»

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан» Дамира Ниязалиева встретилась c жителями сел Ак-Талинского района Нарынской области.

Она представила программу партии, а также обсудила с избирателями перспективы политобъединения по улучшению жизни кыргызстанцев и развитию экономики страны.

«Для выхода из слаборазвитой экономики, сложившейся в нашей стране сегодня, надо начинать с сел. Только с их развитием будет развитие экономики. И тогда каждый гражданин нашей республики сможет самостоятельно прокормить и обеспечить свою семью», — отметила Дамира Ниязалиева.

Ознакомившись с программой, акталинцы рассказали, что особенно пришлась им по душе инициатива партии о разработке механизма по строительству льготного жилья.

Вместе с тем они указали на необходимость обеспечения домов чистой питьевой водой, строительства современных фельдшерско-акушерских пунктов, детских садов, а также создания рабочих мест для сельских жителей и мест для проведения досуга молодежи.

В завершение встречи избиратели с большим воодушевлением поддержали инициативы партии. Они выразили поддержку кандидату и пожелали партии победы на выборах.

Партия «Кыргызстан» № 15: Благополучие народа — благополучие всего государства!

***

Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда партии «Кыргызстан» уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свидетельство № 94 от 06.08.2020).
Ссылка: https://24.kg/vlast/165825/
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