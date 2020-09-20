Партия «Кыргызстан» № 15. Встречи в регионах

Агитационный караван партии «Кыргызстан» продолжает двигаться по стране. Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Жыргалбек Саматов побывал в самых отдаленных селах Узгенского района Ошской области: Аюу, Кайрат, Ничке-Сай и Алтыбай.

Местные жители подняли вопросы, связанные с нехваткой питьевой воды, электричеством, трансформацией земель и соцобъектов. Они также попросили пересмотреть закон, связанный с социальными выплатами.

«Сейчас в правительстве решается вопрос о трансформации 180 гектаров земель именно в Узгенском районе. Думаю, что проблемы с участками будут решены, но для начала нужно завершить первый транш по чистой воде», — заявил кандидат.

Саматов также отметил, что для решения этих вопросов намерены привлекать доноров.

Партию «Кыргызстан» поддерживает и Нарынская область, где прошла встреча Исаева Жаныбека, кандидата в депутаты Жогорку Кенеша. Он встретился с жителями сел Баш-Кайынды и Ача-Кайынды Ат-Башинского района.

В ходе встречи кандидат от партии «Кыргызстан» подробно рассказал избирателям о предвыборной программе «Эл учун», которая направлена на развитие экономики и повышение благосостояния народа.

Местные жители тепло приняли кандидата в депутаты и его сторонников. Познакомившись с планами и программой партии, избиратели выразили готовность поддержать политобъединение.

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