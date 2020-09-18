Партия «Кыргызстан» № 15: Решим проблемы утилизации мусора!

Кыргызстан ежегодно «производит» более 520 тысяч тонн бытовых отходов, которые по большей части свозятся на мусорные полигоны и свалки, расположенные вокруг крупных городов. По состоянию на 2018 год по республике насчитывалось 406 мусорных свалок, под которые государством выделены территории общей площадью 616,3 гектара, где за несколько десятилетий накопилось около 16,5 миллиона тонн отходов.

Большинство полигонов уже давно изжили свой срок. Они функционируют без соблюдения технических, санитарных и экологических норм безопасности, не изолированы и не огорожены. При сжигании и разложении отходы загрязняют воздух токсичными веществами, а удушающий дым расстилается на многие километры. Химические и другие опасные соединения впитываются в почву и попадают в ближайшие водоемы. Большинство жителей этих окрестностей даже не подозревают, насколько загрязнена потребляемая ими вода.

Территории свалок — это еще и места обитания мышей, крыс, насекомых, которые являются переносчиками различных заболеваний и представляют серьезную эпидемиологическую угрозу для населения. Отсутствует полноценная система медико-биологического и химического контроля со стороны государства.

Почти 96 процентов территорий свалок, занятых мусором, даже те, которые являются санкционированными и имеют правоустанавливающие документы, не трансформированы в соответствующую категорию земель, необходимую для размещения отходов. В этой части нет должного контроля органов территориального самоуправления.

Десятилетиями не решаются вопросы по строительству мусороперерабатывающих заводов и утилизации свалочного газа. При этом чиновники и депутаты не раз бывали в заграничных командировках для изучения опыта развитых стран, однако воз и ныне там.

Стоит отметить, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Бишкеку 22 миллиона евро, большая часть из которых пошла на строительство мусоросортировочного завода и рекультивацию санитарного полигона. Однако речь идет только о столице.

Образование отходов производства и потребления по территории республики в расчете на одного человека возрастает. В 2010 году этот показатель составлял 1 тысячу 118,2 килограмма на человека, а в 2016-м количество отходов на одного человека увеличилось почти в два раза и достигло 2 тысяч 15,8 килограмма на человека.

При сохранении существующих тенденций к 2030 году произойдет ухудшение компонентов природной среды, вплоть до необратимых негативных процессов и последствий, и, соответственно, к росту числа опасных инфекционных заболеваний среди населения.

Партия «Кыргызстан» предлагает:

— регламентировать категории земель, занятых объектами размещения отходов. При этом обратить внимание на законность трансформированных категорий земель;

— внести изменения в правовую базу относительно нормы об использовании раздельного сбора отходов, способствующей вовлечению вторичных материальных ресурсов в хозяйственных оборот;

— внедрить в нормативную правовую базу современные экономические механизмы управления отходами:

применить механизмы льготного налогообложения для резидентов территорий опережающего развития, региональные льготы по налогу на прибыль и имущество;

предоставить государственные гарантии по кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов, субсидии на компенсацию части на уплату процентов по кредитам, льготные займы, поддержку научно-технической деятельности и инноваций;

— проработать вопрос в области строительства мусороперерабатывающих заводов с нулевыми вредными выбросами, чтобы использовать конечные продукты переработки в области строительства, отделки помещений, санитарии, а также в сельском хозяйстве;

— внести инвестиционное предложение по дегазации полигона с использованием свалочного газа для генерации электрической энергии;

— повысить уровень информированности, экологического воспитания и заинтересованности населения в области раздельного сбора и минимизации образования отходов.

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Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда партии «Кыргызстан» уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свидетельство № 94 от 06.08.2020).