Партия «Кыргызстан» встретилась с жителями Араванского и Сузакского районов

Агитационный караван политической партии «Кыргызстан» посетил Араванский район.

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии «Кыргызстан» Кубанычбек Нурматов встретился с жителями сел Уйгур-Абад, Тепе-Коргон и айыл окмоту имени Алля Анарова. Сельчане тепло встретили его.

В ходе встречи Кубанычбек Нурматов подробно рассказал о политорганизации и программе «Эл учун». «В программу нашей политической партии включены конкретные направления развития страны и пути решения многих жизненных проблем. Наша главная цель — улучшить жизнь людей. Мы хотим использовать наш опыт для служения народу», — сказал он.

Кандидат также отметил, что политобъединение состоит из профессионалов, хорошо знающих свое дело.

В рамках мероприятия Кубанычбек Нурматов ответил на многие вопросы избирателей. В основном они касались программы партии и ее реализации.

В завершение встречи жители сел поблагодарили кандидата за всестороннюю поддержку в решении проблем района. Избиратели пожелали ему удачи, а аксакалы благословили политическую партию «Кыргызстан» на победу.

Встречу с электоратом провел и кандидат Жусубали Торомаматов. Он встретился с жителями Курманбекского айыл окмоту Сузакского района Джалал-Абадской области.

Избиратели ознакомились с программой политорганизации и задали кандидату вопросы, касающиеся подорожания электроэнергии, отсутствия питьевой воды и необходимости строительства детского сада в селе Кара-Чолок.

Кроме того, они выразили заинтересованность в получении льготных кредитов для развития малого и среднего бизнеса.

В свою очередь Жусубали Торомаматов заявил о важности строительства в Джалал-Абаде и Сузакском районе комбината по переработке молока.

В завершение встречи избиратели пожелали партии и кандидату успехов на выборах.

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Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда партии «Кыргызстан» уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свид. № 94 от 06.08.2020).