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Власть
Сюжет: «Кыргызстан»

Партия «Кыргызстан»: Увеличим число туристов до 2 миллионов в год!

Кыргызстан — страна солнца, снежных вершин, спокойных зеркальных высокогорных озер, альпийских лугов и кристально чистых рек.

Всемирная туристическая организация назвала Кыргызскую Республику наиболее дружелюбной для туризма страной. Кыргызстан — уникальная республика, где туристы со всего света могут поближе познакомиться с обычаями и бытом кочевого народа, культурой, попробовать местную кухню и испытать на себе теплое гостеприимство, которого нет больше нигде.

Однако туристическая отрасль государства все еще остается нереализованной из-за неразвитой инфраструктуры, слабого маркетинга и низкого качества предоставляемых туристических услуг.

 

Доля туризма в ВВП Кыргызстана равна 5 процентам. По данным Нацстаткома, страну в 2019 году посетили около 1,8 миллиона человек. Большинство из них — это туристы из Казахстана, России и Узбекистана. В 2020-м ожидался прирост числа гостей на 15-30 процентов по сравнению с прошлым годом, но в связи с пандемией сегодня эта сфера подсчитывает сумму упущенной выгоды, а то и убытков.

На данный момент в департаменте туризма при Министерстве культуры, информации и туризма имеется небольшой штат в 10 человек на всю республику, нет представителей в регионах. Помимо этого, бюджет на развитие туризма и продвижение бренда Кыргызстана на мировом уровне составляет не более 10 миллионов сомов.

Партия «Кыргызстан» предлагает внедрить современные методы работы в туристической отрасли. Мы создадим условия для развития инфраструктуры и сервиса, а также законодательно обеспечим безопасность каждого туриста.

Партия «Кыргызстан» предлагает:

  • разработать единую систему путевок: виза — перелет — проживание — досуг;
  • построить велодорожку вдоль побережья от Чолпон-Аты до Каракола;
  • развить гастрономический туризм в стране, который будет хорошим дополнением для всех видов туризма;
  • выделить средства на исторический сериал про эпос «Манас» с привлечением зарубежных партнеров, что позволит внести существенный вклад в кинематограф, а также увеличит число желающих посетить Кыргызскую Республику;
  • усилить взаимоотношения с соседними государствами и разработать уникальную систему отдыха, чтобы можно было посетить сразу несколько стран;
  • построить юрточный городок с максимальным воссозданием культуры и быта кочевников. Таким образом, Узбекистан будут посещать ради древней архитектуры Бухары, Самарканда, Хивы, а Кыргызстан привлечет туристов первозданной природой и познакомит с кочевой культурой, где турист сможет жить в юрте, посетить джайлоо и увидеть конные национальные игры;
  • улучшить инфраструктуру и качество сервиса в спортивном, медицинском, приключенческом, сельском, религиозном и экологическом видах туризма.

Наша цель — 2 миллиона туристов со всего мира!

***

Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда партии «Кыргызстан» уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свид. № 94 от 06.08.2020).

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/165333/
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