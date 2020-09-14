Партия «Кыргызстан»: Оптимизируем госорганы, сократим армию чиновников!

В Кыргызстане существует ряд проблем в системе государственного управления: проблемы, связанные с бюджетной неэффективностью государственного управления, кадровые проблемы и проблемы административно-политические. К примеру, около 15 процентов республиканского бюджета тратится на содержание государственного аппарата, при этом на здравоохранение уходит порядка 10 процентов.

Опыт многих стран мира показывает, что наиболее оптимальное количество министерств или аналогичных структур является 12 или 15. Как правило, обязательными являются министерства финансов, иностранных дел, обороны, внутренних дел, здравоохранения, а остальные создаются в зависимости от специфики страны, национальных традиций и тенденций в развитии мировой экономики.

В Кыргызстане же на начало 2020 года численность государственных служащих без учета данных государственных органов, обеспечивающих оборону, общественный порядок и безопасность, составила 18,7 тысячи человек, из которых более 39 процентов пришлось на женщин.

Общее количество министерств, ведомств, агентств и служб составляет 36 органов, также 5 фондов.

В связи с чем партия «Кыргызстан» предлагает оптимизировать структуру исполнительной власти с 36 до 14 единиц, что приведет к сокращению числа чиновников.

Партия предлагает:

— устранить лишние функции. Любая необоснованно выполняемая функция является кандидатом на сокращение. Целью сокращения функций является экономия средств, улучшение организационной структуры государственного органа, оптимизация внутренней координации и повышение прозрачности;

— сократить дублирование в деятельности государственных органов. Часто бывает, что несколько государственных органов или отделов в одном государственном органе занимаются разработкой политики для одного и того же сектора или группы. Происходит не только распыление ресурсов, но и разработка зачастую противоречащих друг другу решений, мер и шагов, снижение уровня ответственности и прозрачности;

— прибавить недостающие функции. Зачастую отсутствуют административные функции, необходимые для перехода к рыночной экономике. В то время как некоторые функции должны быть сокращены (например руководство предприятиями), на их месте должны быть созданы новые, более уместные функции, к примеру регулирование рыночной деятельностью;

— рационализировать и распределить функции. Функции в учреждениях и организациях часто разделены по различным отделам/подразделениям таким образом, что это снижает эффективность их деятельности и прозрачности. Например, два отдела могут заниматься предоставлением услуг для одних и тех же лиц. В таких случаях надо объединить схожие функции для улучшения предоставления услуг и упрощения внутренней координации.

Партия «Кыргызстан» предлагает оптимизировать часть госорганов, другую часть оставить самостоятельными ведомствами.

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Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда партии «Кыргызстан» уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свидетельство № 94 от 06.08.2020).