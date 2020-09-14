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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. «Республика» конкурирует с «Кыргызстаном» ошибками в агитации

Партии, участвующие в парламентских выборах-2020, продолжают удивлять избирателей грубыми ошибками в своих агитационных материалах. Пользователи Facebook выложили в сеть фотографию баннера партии «Республика».

На фото изображен мужчина. Подписи рядом на кыргызском и русском языках гласят «Диплом программиста с дипломом 11 класса».

Напомним, выпускники Кыргызстана после 11-летнего обучения в школах страны получают аттестат о среднем образовании единого образца, утвержденного Министерством образования и науки. Диплом о высшем образовании вправе получить выпускники вузов.

из интернета
Фото из интернета. Диплом за 11-й класс у кандидата партии «Республика»

Ранее с ошибками появлялись баннеры партии «Кыргызстан».

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 политорганизаций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165093/
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