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Власть
Сюжет: «Кыргызстан»

Канатбек Исаев: Видим в краткосрочной перспективе выход Кыргызстана из кризиса

Кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша Аргынбек Малабаев и Дамира Долоталиева во главе с лидером политической партии «Кыргызстан» Канатбеком Исаевым встретились с жителями села Асыл-Баш Сокулукского района Чуйской области.

В ходе встречи жители села отметили, что основной проблемой является отсутствие дорог, чистой питьевой воды и воды для полива. Избиратели также попросили решить вопрос с детским садом в селе.

В свою очередь Канатбек Исаев рассказал о предвыборной программе партии «Эл учун». Он отметил, что программа включает в себя реформы в сфере экономики, образования, медицины, государственного управления, международной политики, судебной системы и правоохранительных органов, а также ряда других отраслей.

По словам лидера партии, «Кыргызстан» далек от пустых обещаний. Партия поставила перед собой амбициозные, но достижимые цели на ближайшие 5 лет.

«Партия «Кыргызстан» имеет потенциал и возможности для реализации тех мер, о которых мы говорим. Мы видим выход из экономического кризиса в краткосрочной перспективе», — сказал Канатбек Исаев.

Лидер политобъединения подчеркнул, что команда партии «Кыргызстан» состоит из сильных, опытных и творческих людей.

По его словам, партия идет на выборы с одной целью — развитие экономики страны и повышение уровня жизни.

«Каким будет будущее страны по результатам выборов 4 октября этого года? Кто будет руководить правительством и каков будет его состав? Улучшится ли жизнь людей? Выйдет ли экономика страны из кризиса? Все это будет определяться по результатам предстоящих выборов», — отметил Канатбек Исаев.

В завершение встречи жители села благословили лидера партии, выразили свою лояльность программе и искреннюю поддержку партии.

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Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда партии «Кыргызстан» уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свид. № 94 от 06.08.2020 г.).
Ссылка: https://24.kg/vlast/164977/
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