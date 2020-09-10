Эрмек Нургазиев: Будем развивать туризм с партией «Кыргызстан»

Кандидат в депутаты от партии «Кыргызстан» Эрмек Нургазиев — многодетный отец и успешный бизнесмен. О строительстве, туризме и выборе партии он рассказал в интервью.

— Расскажите о себе. Сколько вам лет? Где родились?

— Я уроженец Жайылского района, но детство и юность провел в Оше. Сейчас мне 43, занимаюсь строительным бизнесом. Семья у меня большая — пять девочек и один сын.

— Почему именно строительство?

— Я, как и все, в 90-е годы вышел на рынок, продавал ковровые изделия. Потом построил два кафе, автомойку. Но у меня всегда была мечта заниматься строительством. Сейчас у меня есть два проекта в городе и моя гордость — один из уникальнейших проектов в Кыргызстане — большой коттеджный городок на Иссык-Куле. Сейчас он на стадии строительства.

— Как вам удалось добиться успеха в таком сложном бизнесе?

— Самое главное — это упорство и не потерять доверие людей. Потому что строительный бизнес в большинстве своем строится на доверии.

Когда тебе доверяют, будут работать все твои задумки. Через людей, к которым ты хорошо относишься, приходит дополнительная помощь, работает сарафанное радио, и все эти нюансы создают один большой успех.

— Что вы можете рассказать о проекте коттеджного городка на Иссык-Куле?

— Одна из моих дочерей является трехкратной чемпионкой Кыргызстана по большому теннису и победительницей различных турниров. Но каждую зиму у нас была проблема с кортами. Я всегда задумывался о том, чтобы взять участок на Иссык-Куле, построить для дочери дом с бассейном и заодно корт, где бы она в любое время года могла заниматься теннисом. Так я и купил свой первый участок в селе Бостери и вскоре выкупил остальные близлежащие участки. В итоге этот проект развился в большой коттеджный городок. У нас там уникальный климат, шикарный пляж, отличная инфраструктура, и этим мы отличаемся от других центров отдыха.

К нам приезжали специалисты из Китая и Кореи, которые хотели открыть на базе нашего городка большой медицинский центр. В Азии очень много пожилых людей, поэтому медицинский туризм, если развивать это направление даже в нашем городке, предполагает большую перспективу для притока пожилых людей, которых мы бы могли лечить на нашем прекрасном Иссык-Куле.

— Сколько средств вам понадобилось, если не секрет?

— Около $1 миллиона мне пришлось потратить на выкуп земли, а благодаря другим людям, которые вложили деньги в этот проект, мы смогли его осуществить. Все строится на доверии.

— Использовались ли какие-то инновационные технологии при строительстве городка?

— Наши дома соответствуют всем современным требованиям. И конечно же, мы хотим установить солнечные панели для вырабатывания экологически чистой энергии.

— Как вы оцениваете туризм в Кыргызстане?

— Конечно, мы существенно отстаем от других стран. У нас есть проблемы с налогами, визовым режимом, старыми аэропортами. Поэтому нам нужны хорошие условия. Ведь гость должен чувствовать себя как дома. Тогда и туристов будет больше.

— В программе партии «ЭЛ YЧYН» есть пункт о том, чтобы ежегодно привлекать в Кыргызстан 2 миллиона туристов. Как добиться нового уровня туристической отрасли нашей страны?

— Если мы пройдем в парламент, то в первую очередь должны будем предлагать законопроекты, которые прежде всего пойдут на снижение проверок, налогов, чтобы дать почву для соотечественников, которые хотят вложиться в туристическую отрасль. Обычный предприниматель даже для открытия небольшого туристического комплекса должен пройти через большую бюрократическую рутину. Поэтому у нас эта отрасль не развивается. Я думаю, если мы поднимем эту инициативу, другие партии нас поддержат.

— Почему вы выбрали партию «Кыргызстан»? Чем она отличается от других политобъединений?

— У каждого человека есть свои принципы. Кто-то идет в госслужбу, другие в предпринимательство, а третьи занимаются популизмом. Партия «Кыргызстан» мне нравится тем, что здесь много предпринимателей. Эта партия мне ближе по философии.

У нас общие взгляды. «Кыргызстан» — партия созидателей. Это стабильная партия, у которой есть стержень. И я внесу свою лепту в укрепление ее имиджа.

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