Система ВСП+ — это увеличенное число преференций, гарантирующее беспошлинный ввоз по более чем 6 тысячам товаров в страны ЕС.

По итогам 2019 года во внешней торговле Кыргызстана со странами Европы экспорт кыргызских товаров ($894 миллиона) превалирует над европейским импортом ($341,3 миллиона). Больше всего республика экспортировала товаров в Великобританию — $833,2 миллиона, в Литву — на $17,1 миллиона, закрывает тройку Германия — $8,6 миллиона.

Из Кыргызстана в ЕС в основном экспортируется сельскохозяйственная продукция: мед, фасоль, грибы, орехи, овощи и фрукты, сухофрукты, а также изделия из шерсти, кожи, ткани, табачные изделия, хлопок.

Однако исполнительная власть не использует потенциал ВСП+, который Кыргызстану предоставил Европейский союз. Мы не достигли внушительных успехов за три года, используя предоставленную возможность лишь на 5-7 процентов.

Причинами отсутствия экспорта Кыргызстана в Европу являются большие затраты на доставку товара до рынка ЕС из-за расстояния и не налаженной системы логистики и инфраструктуры, несоответствия качества товаров европейским стандартам, сложности получения международного сертификата из-за низкой пропускной способности, мелкосерийного производство экспортной продукции, плохой информированности поставщиков о требованиях и возможностях при экспорте.

При использовании же всех возможностей, предоставляемых Кыргызстану системой ВСП+, наша страна получит ряд таких преимуществ:

доступ на 400-миллионный рынок ЕС;

единые требования к экспортируемым товарам;

повышение имиджа страны.

Это требует вливания больших денежных средств. Вместе с тем ЕС остается одним из основных международных доноров, инвестирующих в Кыргызстан, поэтому страна должна прилагать все усилия для поддержания данного партнерства.

В партии «Кыргызстан» считают, что для достижения цели необходимо:

— обеспечить включение информации о кыргызской экспортной продукции в каталоги и базы данных импортеров в ЕС;

— модернизировать информационную систему «Единого окна» (ИСЕО) в соответствии с национальными требованиями и требованиями в рамках ЕАЭС и ЕС;

— организовать работу по учреждению торговых представительств в приоритетных для экспорта странах и организациях;

— усилить работу по организации в странах ЕС, где открыты загранучреждения КР, мероприятий, направленных на привлечение инвестиций и международных партнеров (бизнес-форумы, ярмарки, выставки, презентации).

Эффективная международная политика — жизненная необходимость для нашей страны!

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Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда партии «Кыргызстан». уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свидетельство № 94 от 06.08.2020).