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Власть
Сюжет: «Кыргызстан»

Партия «Кыргызстан»: Ахрор Иминов не имеет отношения к Кадыржану Батырову

Распространяемая в интернете информация о том, что кандидат в депутаты от партии «Кыргызстан» Ахрор Иминов является родственником Кадыржана Батырова не соответствует действительности.

Партия «Кыргызстан» данный факт отрицает: Ахрор Иминов не имеет ни родственных, ни каких-либо еще связей с Кадыржаном Батыровым. Идет целенаправленная кампания по очернению кандидата с целью дискредитации партии.

Партия полагает, что таким образом оппоненты подтверждают свою неспособность вести честную борьбу.

***

Заказчик: ПП «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда политической партии «Кыргызстан» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свид. № 94, от 06.08.2020).
Ссылка: https://24.kg/vlast/164544/
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