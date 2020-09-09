Партия «Кыргызстан»: Ахрор Иминов не имеет отношения к Кадыржану Батырову

Распространяемая в интернете информация о том, что кандидат в депутаты от партии «Кыргызстан» Ахрор Иминов является родственником Кадыржана Батырова не соответствует действительности.

Партия «Кыргызстан» данный факт отрицает: Ахрор Иминов не имеет ни родственных, ни каких-либо еще связей с Кадыржаном Батыровым. Идет целенаправленная кампания по очернению кандидата с целью дискредитации партии.

Партия полагает, что таким образом оппоненты подтверждают свою неспособность вести честную борьбу.

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