Партия «Кыргызстан» представляет предвыборную программу «ЭЛ YЧYН»

Развитие Кыргызстана базируется на развитии важнейшего ресурса — человека.

Для достижения поставленной цели партия «Кыргызстан» разработала инициативы, которые войдут в историю страны как «Народные законы». Они созданы для народа и во благо каждого гражданина Кыргызстана.

«Кыргызстан» предлагает кардинальные шаги для активных реформ по следующим направлениям: экономика, социальная сфера, государственное управление, международная политика и безопасность.

Программа «ЭЛ YЧYН!» охватывает важнейшие сферы жизнедеятельности, сможет обеспечить стратегию развития республики по ключевым направлениям на средне- и долгосрочную перспективы и ставит следующие цели при реализации программы, которые оформлены в пять пакетов первоочередных партийных законопроектов и инициатив:

экономика важнее политики;

социальная сфера — благополучие в каждой семье;

культура и образование — ценность народа;

эффективная международная политика;

безопасность и верховенство закона.

Цель партии — сильное и стабильное государство, основанное на благополучии каждого гражданина! Благополучие народа — благополучие всего государства!

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Заказчик: ПП «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда политической партии «Кыргызстан» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свидетельство № 94, от 06.08.2020).