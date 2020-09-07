16:50
USD 78.73
EUR 93.37
RUB 1.05
Власть
Сюжет: «Кыргызстан»

Партия «Кыргызстан» представляет предвыборную программу «ЭЛ YЧYН»

Развитие Кыргызстана базируется на развитии важнейшего ресурса — человека.

Для достижения поставленной цели партия «Кыргызстан» разработала инициативы, которые войдут в историю страны как «Народные законы». Они созданы для народа и во благо каждого гражданина Кыргызстана.

«Кыргызстан» предлагает кардинальные шаги для активных реформ по следующим направлениям: экономика, социальная сфера, государственное управление, международная политика и безопасность.

Программа «ЭЛ YЧYН!» охватывает важнейшие сферы жизнедеятельности, сможет обеспечить стратегию развития республики по ключевым направлениям на средне- и долгосрочную перспективы и ставит следующие цели при реализации программы, которые оформлены в пять пакетов первоочередных партийных законопроектов и инициатив:

  • экономика важнее политики;
  • социальная сфера — благополучие в каждой семье;
  • культура и образование — ценность народа;
  • эффективная международная политика;
  • безопасность и верховенство закона.

Цель партии — сильное и стабильное государство, основанное на благополучии каждого гражданина! Благополучие народа — благополучие всего государства!

 ***

Заказчик: ПП «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда политической партии «Кыргызстан» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свидетельство № 94, от 06.08.2020).
Ссылка: https://24.kg/vlast/164349/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Канатбек Исаев: Наша цель — построить развитое и процветающее государство
Партия «Кыргызстан» презентовала предвыборную программу
Партия «Кыргызстан» представляет первую двадцатку избирательного списка
Партия «Кыргызстан»: Поехали!
Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» сдала документы
Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала списки трех политических партий
Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» до сих пор не сдала документы в ЦИК
Митинг у Верховного суда завершен: мусор за собой участники убрали
Выборы-2020. Верховный суд вынес решение в пользу партии «Кыргызстан»
Выборы-2020. В Верховном суде началось разбирательство по партии «Кыргызстан»
Популярные новости
Выборы-2020. Друг Бакиева, Мелис байке и&nbsp;безработные. Кто в&nbsp;списке &laquo;Замандаша&raquo; Выборы-2020. Друг Бакиева, Мелис байке и безработные. Кто в списке «Замандаша»
Мирлан Жеенчороев, &laquo;Республика&raquo;: Мы&nbsp;ликвидируем должность президента! Мирлан Жеенчороев, «Республика»: Мы ликвидируем должность президента!
Выборы-2020. Адахан Мадумаров будет судиться с&nbsp;ЦИК Выборы-2020. Адахан Мадумаров будет судиться с ЦИК
Из-за прихоти чиновников Атамбаева в&nbsp;правовой засаде оказался весь Кыргызстан Из-за прихоти чиновников Атамбаева в правовой засаде оказался весь Кыргызстан
Бизнес
Как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo; с&nbsp;баланса телефона через &laquo;О!Деньги&raquo; Как пополнить карту «Тулпар» с баланса телефона через «О!Деньги»
Акция продолжается! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank
Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от&nbsp;О! Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от О!
7 сентября, понедельник
16:47
«Республика»: Ипотека 6 процентов! Учителям и врачам — без взноса! «Республика»: Ипотека 6 процентов! Учителям и врачам —...
16:40
Выборы-2020. Адахан Мадумаров упрекнул ЦИК в беззаконии и пообещал митинги
16:35
В милиции рассказали подробности разбойного нападения в Канте
16:30
Из-за пандемии бюджет Бишкека потерял 878 миллионов сомов
16:17
Выборы-2020. Суд по жалобе партии «Бутун Кыргызстан»: журналистов не пускают