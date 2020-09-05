Партия «Мекеним Кыргызстан»: Сократим число депутатов в два раза!

Скажи «ДА» партии «Мекеним Кыргызстан»!

Политорганизация разработала программу, которая лишена популизма, пронизана конкретикой и нацелена на результат.

«Мекеним Кыргызстан» предлагает сократить число депутатов Жогорку Кенеша в два раза!

Партия считает, что в парламенте необходимо гнаться не за числом нардепов, а за качеством их работы.

«Сократив число депутатов, мы сэкономим миллионы, которые можно потратить на развитие экономики и социальную поддержку населения. К тому же это позволит лучше контролировать народных избранников.

Частые прогулы, массовое нажатие кнопок, неспособность четко выражать свои мысли, лоббирование различных интересов, не учитывающие потребности населения, — все это останется в прошлом. Мы создадим эффективный парламент, который будет работать в интересах народа!» — сказали в политобъединении.

«Мекеним Кыргызстан» — партия каждого гражданина!

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 05.09.2020.