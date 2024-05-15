Сократить число агитаторов на выборах. Депутаты Жогорку Кенеша отклонили проект

На заседании Жогорку Кенеша сегодня депутаты рассмотрели проект конституционного закона «О внесении изменений в конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» в первом чтении.

Законопроект инициировали 14 депутатов. Один из них — нардеп Замирбек Мамасадыков ознакомил коллег с пакетом документов.

По его словам, проект закона разработан в целях усовершенствования избирательного процесса, а также содействия более эффективному участию политических партий и кандидатов по одномандатным округам в выборах депутатов Жогорку Кенеша. Проект конституционного закона направлен на снижение количества агитаторов.

Предлагается сократить число агитаторов политических партий с 10 тысяч до 5 тысяч человек, а для кандидатов, баллотирующихся от одномандатных избирательных округов, — с 500 до 100.

Во время обсуждения депутат Арстанбек Малиев заявил, что для кандидатов от одномандатного округа 100 человек мало, и предложил сократить их количество с 500 до 300.

«Агитаторы – наши помощники. Когда мы их нанимаем агитаторов, законно оплачиваем государству налоги. Сокращение их числа приведет к коррупции, подкупу голосов. В отношении кандидатов начнут возбуждать уголовные дела», — возмутился депутат Дастан Джумабеков.

Против законопроекта выступил и нардеп Кубанычбек Самаков.

«Например, в нашем Ленинском районном округе проживает 400 тысяч человек. Официально зарегистрированы 125 тысяч избирателей. Сейчас в рамках АТР население еще увеличится и избирателей станет больше. Как я с сотней агитаторов расскажу о своей программе 125 тысячам человек? Пусть не нарушает закон, официально регистрируется как агитатор и работает. Непонятно, почему сокращается их число, я против законопроекта», — сказал он.

Депутат Исхак Масалиев предложил установить количество агитаторов в процентном соотношении к количеству избирателей округа.

По итогам голосования законопроект отклонен.