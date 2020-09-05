4 сентября партия «Кыргызстан» презентовала предвыборную программу. Почти 1 тысяча человек собрались в штабе политорганизации, чтобы вместе отпраздновать начало агитационной кампании.

Среди участников мероприятия были руководители партии, кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша, представители молодежного крыла и сторонники политобъединения. Сотрудники областных штабов и избиратели из регионов также не остались без внимания. Они имели возможность наблюдать за церемонией онлайн.

Лидер политической партии Канатбек Исаев выступил с речью. Он поздравил однопартийцев с запуском агитации и заявил, что они будут вести исключительно честную предвыборную борьбу.

«Наша политорганизация доказала, что закон превыше всего. Все действия должны быть выдержаны в правовом поле. Нельзя исключать тот факт, что, возможно, будут провокации со стороны политических оппонентов. Будет подаваться различная информация, компрометирующая нашу партию. Но мы должны стойко держаться намеченных целей и не отвечать на нападки противника», — подчеркнул глава политобъединения.

Наталья Кулматова, являющаяся кандидатом от партии, в своей речи напомнила о трудностях, с которыми столкнулись кыргызстанцы из-за эпидемии COVID-19.

«Одна из главных задач нашей политорганизации — проанализировать пути и механизмы вывода страны из сложного положения, которое усугубилось из-за эпидемии коронавируса. Мы должны дать людям веру и надежду на то, что мы можем решить главные вопросы их жизни. Это прежде всего безопасность, хорошее здравоохранение, трудоустройство, качественное образование для подрастающего поколения и достойная жизнь пенсионеров. Мы знаем проблемы населения и готовы решать их», — сказала она.

Кандидат в депутаты от партии «Кыргызстан» Асель Атабекова также выступила с обращением к сопартийцам.

«Я представляю сотни тысяч женщин Кыргызстана, которые изо дня в день трудятся в легкой промышленности. Работая день и ночь, они растят детей, кормят свои семьи и решают огромные социальные задачи, которые должно решать государство. И вот сегодня я пришла в наше политобъединение, четко понимая, что настал тот момент, когда мы сильно нуждаемся в изменениях, новых подходах и качественной систематизации. Я уверена, что у партии «Кыргызстан» и лично у меня как кандидата есть четкий план по решению этих проблем», — отметила она.

В ходе мероприятия была представлена программа партии под названием «Эл учун», которая является логическим завершением программы 2015 года.

Асель Атабекова предполагает реформы в таких сферах, как экономика, социальная, госуправление, внешняя политика и судебная система. Планируемые изменения благоприятно скажутся на жизни простых граждан.

В заключение церемонии лидер политорганизации Канатбек Исаев, основатель «Кыргызстана» Шаршенбек Абдыкеримов и депутат ЖК шестого созыва Нурбек Алимбеков дали старт агитационной кампании, нажав на символическую кнопку.

Мероприятие завершилось красочным салютом под исполнение гимна партии «Кыргызстан».

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