Алмазбек Атамбаев подорвал авторитет власти. Комментарий Генпрокуратуры

В Генеральной прокуратуре ответили на заявление Алмазбека Атамбаева о спецоперации по экстрадиции Жаныша Бакиева. В главном надзорном органе считают ее незаконной.

Напомним, что бывший президент страны рассказал, что вора в законе Азиза Батукаева освободили в обмен на доставку Жаныша Бакиева в Кыргызстан. В Генпрокуратуре отмечают, что вопрос экстрадиции Жаныша Бакиева регулируется исключительно положениями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишиневская конвенция) и уголовно-процессуальным законом.

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«Других оснований для экстрадиции законом не предусмотрено. Это обстоятельство подтверждает незаконность спецоперации, а возврат Жаныша Бакиева был использован в качестве прикрытия для совершения преступного деяния. Тем самым Алмазбек Атамбаев, являясь главой государства, для извлечения материальных и иных благ, создав противоправную устойчивую связь с руководителями государственных и судебных органов, организовал и реализовал незаконное освобождение лидера организованной преступной группировки — вора в законе Азиза Батукаева из мест лишения свободы. Тем самым он подорвал авторитет государственной власти. Это преступление вызвало общественный резонанс и повлекло негативное отношение граждан к органам государственной власти», — говорится в сообщении.