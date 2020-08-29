Сооронбай Жээнбеков объяснил, почему выборы проведут в период пандемии COVID-19

Президент Сооронбай Жээнбеков дал очередное интервью «Биринчи радио» и объяснил, почему предстоящие парламентские выборы проводят в период пандемиии коронавируса.

По словам главы государства, в политической среде активно обсуждали, стоит ли проводить эти выборы в нынешних условиях.

Мы решили проводить выборы ради сохранения политической стабильности. Наша главная цель — провести чистые, прозрачные выборы, обеспечить свободное волеизъявление народа. Сооронбай Жээнбеков

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По словам Сооронбая Жээнбекова, необходим стабильно работающий законодательный орган и исполнительная власть. Как они будут работать — это другой вопрос, предмет другого обсуждения.

«Для развития государства, исполнения повседневных социально-экономических требований народа все ветви власти должны работать стабильно. Это — вопрос устойчивости и будущего государства. Можно сказать, что сейчас страна входит в активную фазу избирательного процесса. Следовательно, возлагается еще большая ответственность на политиков, которые намерены принять участие в выборах. Наши политики не должны забывать об этом, должны осознавать свою ответственность», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

По словам главы государства, немало тех, кто очень хорошо знает свои права, но совершенно забывает или не хочет знать о своем долге перед обществом.

Президент призвал все партии к политической ответственности, а соотечественников — к политической зрелости.