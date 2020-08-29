У полпреда правительства в Таласской области не указанный в декларациях бизнес

Полномочный представитель правительства в Таласской области Марат Мураталиев имеет доли в восьми коммерческих фирмах, пять из них — микрокредитные компании, основанные буквально одна за другой. Ни одной из этих фирм нет в декларациях полпреда. Об этом пишет издание Economist.kg.

Читайте по теме Депутат Данияр Толонов скрыл в декларации фирму по пассажирским перевозкам

По его данным, у чиновника также есть компания по добыче гравия и песка, коммерческий сельскохозяйственный кооператив.

В списке имущества Марата Мураталиева пять микрокредитных компаний в Таласе и одноименной области. Особое внимание привлекает тот факт, что все они зарегистрированы буквально в течение недели друг за другом:

ОсОО «Намыс-Аманбай» основано 6 сентября 2010-го. В числе соучредителей фирмы пять человек вместе с Маратом Мураталиевым. Об этих гражданах ничего неизвестно. Компания платила налоги только первые два года (2011-2012) по 2 тысячи и 3,3 тысячи сомов соответственно;

ОсОО «Намыс-Белсен» зарегистрировано 7 сентября 2010-го. Эту фирму на следующий день после предыдущей соосновали уже четверо граждан. Среди них, кроме полпреда, также нет известных персон. Налоговые отчисления нулевые;

ОсОО «Аман-Эсен» основано тоже 7 сентября 2010 года. У компании трое владельцев — Марат Мураталиев и две гражданки Расалиевы. Никаких налоговых отчислений не зафиксировано;

ОсОО «Намыс-Талас» существует с 8 сентября 2010-го. Финансовая организация находится в Таласе и основана четырьмя гражданами. В числе владельцев указан Бекасыл Уркумбаев — в 2015 году он проходил по спискам партии «Конгресс народов Кыргызстана» на выборы в Жогорку Кенеш под № 66. Об оставшихся двух владельцах ничего неизвестно. Налоги в бюджет не отчислялись;

ОсОО «Эркин-Капитал» появилось только 15 сентября 2010-го. У фирмы, расположенной в Таласе, пятеро владельцев. Налоги в бюджет микрокредитная компания не платила.

В открытом доступе есть только две декларации полпреда за 2017 и 2018 годы. Согласно им, у Марата Мураталиева нет вообще ничего — ни жилья, ни авто, ни какого-либо имущества. Есть только доход, который составил:

в 2017-м — 536 тысяч 172 сома (по 44 тысячи 700 сомов в месяц);

в 2018-м — 275 тысяч 977 сомов (по 23 тысячи в месяц).

У близкого родственника чиновника также нет ровным счетом ничего, даже дохода.