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Власть

Встреча в селе Достук. Полпред Баткена получил устное замечание от президента

Президент Садыр Жапаров объявил устное замечание полномочному представителю в Баткенской области Айбеку Шаменову за недопустимый тон общения с жителями села Достук. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

Садыр Жапаров подчеркнул, что должностные лица несут особую ответственность за соблюдение этических норм и уважительное отношение к населению, особенно в столь важный период. Тем более недопустимо подобное поведение в священный месяц Орозо.

Президент призвал всех представителей государственной власти строго соблюдать принципы уважения и такта в своей работе с гражданами.

Напомним, в соцсетях распространилось видео со вчерашней встречи полпреда в Баткенской области с жителями села Достук, где обсуждалось место, куда переселят местное население. В ролике можно увидеть, как чиновник грубо реагирует на просьбы и вопросы сельчан. Пользователи соцсетей потребовали руководство страны принять меры в отношении Айбека Шаменова. 

Отметим, на встрече принято решение о переселении жителей в село Чет-Булак, относящееся к Суу-Башинскому айыльному округу Баткенского района. Указанная территория граничит с территорией Баткена.

Как подчеркивается, каждому домовладельцу предоставят земельный участок площадью 5 соток с построенным на нем жилым домом со всеми условиями. Всего возведут 71 дом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322131/
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