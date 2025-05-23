Камила Талиева требует упразднить должность полпреда президента в областях

На заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» депутат Камила Талиева потребовала упразднить должность полпреда президента в областях.

Народные избранники заслушивают информацию об итогах реализации административно-территориальной реформы.

«Полпредства в регионах когда будут ликвидированы? На втором этапе АТР? Это тоже реформа. У нас много развелось дублирующих органов. Сегодня губернаторы не нужны. Хватит акимов районов. Они повторяют функции друг друга», — сказала Камила Талиева.

Приглашенные на заседание чиновники не ответили на вопрос.

Напомним, в 2022 году, будучи депутатом Жогорку Кенеша, Алтынбек Сулайманов также просил ликвидировать должность полномочного представителя президента в областях. Он заявлял, что главы районных администраций и айыл окмоту напрямую должны работать с кабинетом министров, без посредников, и оперативно решать все насущные проблемы.