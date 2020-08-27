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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК обещает проверить массовую регистрацию сельчан в Бишкеке

Рабочая группа ЦИК по оперативному реагированию на нарушения во время подготовки к выборам-2020 изучит видео с участков в Бишкеке, где зафиксирована массовая регистрация жителей пригородных сел. Об этом 24.kg сообщил заместитель председателя избирательной комиссии Абдыжапар Бекматов.

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По его словам, если подтвердится, что на участках № 1131 и 1132, которые расположены с средней школе № 3 Бишкека, избирателей оформляли с нарушениями, то члены этих участковых комиссий будут привлечены к ответственности.

«Если выяснится, что в этом замешана какая-то из партий, то в отношении нее также будут приняты меры», — отметил Абдыжапар Бекматов.

Ранее журналист 24.kg побывала в этой школе и сняла видео, на котором видно, как массово подвозили и регистрировали жителей Чуйской области.

Председатель Бишкекской ТИК Кайрат Маматов заявил, что еще не успел посмотреть видео, и добавил, если факт подтвердится, материалы будут направлены в правоохранительные органы для проведения проверки. 

Напомним, за махинации со списками предусмотрено наказание в виде исправительных работ до трех лет, штраф до 260 тысяч сомов или лишение свободы до двух лет.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/163422/
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