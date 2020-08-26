Совет безопасности Кыргызстана рассмотрит новую антикоррупционную стратегию

Секретариатом Совета безопасности Кыргызстана при взаимодействии с независимыми экспертами разработан проект новой государственной стратегии по противодействию коррупции в стране и ликвидации ее причин. Документ будет внесен на ближайшее заседание Совбеза. Об этом президенту Сооронбаю Жээнбекову доложил секретарь СБ Дамир Сагынбаев.

Он представил информацию о подготовке к заседанию, на котором будут подведены итоги работы правоохранительных органов по борьбе с коррупционными проявлениями за последние 2,5 года, а также рассмотрен и утвержден проект новой государственной стратегии по противодействию коррупции.

Дамир Сагынбаев отметил, что она отвечает современным вызовам и угрозам, предусматривает внедрение новых антикоррупционных механизмов, направленных на системную борьбу с коррупционными проявлениями в государственных органах и включает другие новшества, которые усиливают антикоррупционную политику власти.

Секретарь Совбеза добавил, что в целях совершенствования законодательства в сфере декларирования будут внесены дополнения и изменения в декларационное законодательство. Проект закона уже находится в Жогорку Кенеше.

По словам секретаря Совбеза, он внедряет действенные антикоррупционные механизмы и существенно ужесточает контроль за расходами и доходами чиновников всех уровней.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что новые меняющиеся тенденции требуют современных подходов в борьбе с коррупцией и подчеркнул важность охвата всего комплекса актуальных направлений в новой антикоррупционной стратегии.

Глава государства сказал о важности эффективного использования современных цифровых технологий при искоренении коррупционных проявлений в деятельности государственных структур.

Президент подчеркнул, что новая стратегия должна стать базовым антикоррупционным документом страны на ближайшие годы, что позволит увеличить доходную часть республиканского бюджета, повысить прозрачность и эффективность процесса предоставления государственных услуг населению и укрепить доверие общественности к государственной власти.