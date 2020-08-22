Президент заверил, что готов работать с партиями, пришедшими в парламент

Президент Сооронбай Жээнбеков дал очередное интервью «Биринчи радио» и рассказал о своем отношении к предстоящим выборам в парламент и к партиям, которые будут баллотироваться.

Глава государства подчеркнул, что были и будут различные прогнозы, разговоры и предположения, но формирование парламента, способного принимать законы и решения, направленные на развитие государства и улучшение жизни людей, станет общей победой, и в этом все заинтересованы. «Поэтому хотел б сказать, чтобы наши соотечественники ответственно отнеслись к выборам и избрали наиболее достойных кандидатов», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Общественность, в том числе и я, должны принять активное участие в проведении открытых выборов. Готов взаимодействовать со всеми партиями, победившими на выборах, ради развития государства, во имя стабильности в стране. Сооронбай Жээнбеков

Глава государства считает, что созданы все условия для законных, открытых, конкурентных выборов. «Парламент — это выбор народа. Он будет сформирован из тех кандидатов, кого поддержит и за кого проголосует народ. С каждым годом растут требования граждан к власти», — сказал президент.

Он подчеркнул, что в КР сильное гражданское общество. «Деятельность власти находится под жестким контролем со стороны общества, который усиливается с каждым годом. При таких условиях никто не заинтересован в действиях против воли народа. Думаю, никто и не будет этого делать. Свою позицию я озвучил еще в июне во время выступления на заседании Жогорку Кенеша. Хотел бы еще раз повторить. Знаю требования своих соотечественников. Стараюсь достойно выполнить свой долг перед ними», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Партия — это лишь одна часть всего общества. Я президентом избран для служения всему народу, а не какой-либо партии. Верю Всевышнему и в мой народ. За свою деятельность на посту президента несу ответственность перед народом. Сооронбай Жээнбеков

Он объяснил, почему не заинтересован в формировании лояльных ему партий. «В истории независимого Кыргызстана прежние президенты пытались формировать такие партии, чтобы опираться на них в своей деятельности. Но ни одна такая партия не оберегла их от ошибок и не смогла их спасти. История констатирует это. Народ свидетель этому. В политике я с 1995 года, тоже свидетель. Это я прекрасно понимаю и как государственный деятель, и как человек. И это предоставляет мне внутреннюю свободу. Моя опора — это мой народ. И я готов вести совместную работу в интересах государства с теми партиями, которые придут в парламент», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Какая бы партия ни пришла в парламент, это выбор народа. Раз люди отдали предпочтение им, я буду работать с этими партиями. Сооронбай Жээнбеков

В заключении президент добавил, что политика, которую он проводит за последние три года как глава государства — развитие регионов, цифровизация страны, направлена на выполнение отмеченных задач и поддержка следующего парламента нужна для продвижения этих направлений.