18:15
USD 77.42
EUR 91.14
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Депутат Данияр Толонов скрыл в декларации фирму по пассажирским перевозкам

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Данияр Толонов 13 лет владел фирмой по пассажирским перевозкам в Оше и не указывал ее в налоговой отчетности. Об этом пишет Economist.kg.

По закону депутаты обязаны раскрывать в налоговой отчетности все без исключения имущество, даже переданное в доверительное управление.

ОсОО «Хушин Кели» — основано в ноябре 2004 года и просуществовало 13 лет.

Фирма располагалась в Оше и занималась деятельностью прочего наземного пассажирского транспорта вплоть до конца 2017-го. Все то время, в которое Данияр Толонов, в частности, занимал различные должности в структуре Минсоцтруда и уже когда стал парламентарием. Он также был единственным владельцем компании.

Economist.kg
Фото Economist.kg. Данияр Толонов был единственным владельцем компании

Согласно сведениям osoo.kg, в 2017 году — последний год работы компании — от нее поступило в бюджет 50 сомов.

Второй бизнес — это ЗАО «БУЮК САГБОН — Филиал Кара-Суу», в котором депутат по сей день числится директором. Это фирма с иностранным участием, как указано в учредительных документах и занимается управлением недвижимым имуществом с сентября 2006-го.

Больше данных о фирме в документах и Сети нет — ни ИНН, ни налоговых отчислений, ни каких-либо других деталей.

Economist.kg
Фото Economist.kg. Фирма занимается «управлением недвижимым имуществом» с сентября 2006 года

В открытом доступе есть только три налоговые декларации Данияра Толонова из четырех — за 2015, 2017 и 2018 годы. Ни в отчете за 2015 год, ни за 2017-й, ни за 2018 год нет ни слова о компании «Хушин Кели».

В числе крупного имущества депутат перечислил квартиру площадью 68 квадратных метров, три участка по 6 гектаров и лошадей на 200 тысяч сомов. У близкого родственника нет заработка и какого-либо имущества, кроме квартиры в 76 квадратных метров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162224/
просмотров: 478
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновник Канат Керимкулов на протяжении 20 лет совмещал бизнес и госслужбу
Министр культуры Азамат Жаманкулов скрыл от налоговой, что владеет фирмой
В Кыргызстане почти 20 тысяч госслужащих. Большинство из них — мужчины
Проводы Абылгазиева. Членов кабмина оштрафовали на 140 тысяч сомов
Чиновников, допустивших ошибки в период вспышки коронавируса, накажут
Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в декларациях шесть фирм и бизнес-империю
Сравниваем карантинное меню: чем питаются чиновники и простые бишкекчане
Депутат объяснил, почему против отмены наказания чиновников за контрабанду
Нам тоже нужен такой закон: в России чиновников будут наказывать за хамство
Правительство объявило 10 мая для госорганов рабочим днем
Популярные новости
Алтынбек Сулайманов владел добывающей компанией и&nbsp;не&nbsp;указывал ее&nbsp;в&nbsp;декларациях Алтынбек Сулайманов владел добывающей компанией и не указывал ее в декларациях
Статус соотечественника с&nbsp;иностранным гражданством ввели в&nbsp;Кыргызстане Статус соотечественника с иностранным гражданством ввели в Кыргызстане
Инциденты на&nbsp;границе прокомментировал Сооронбай Жээнбеков Инциденты на границе прокомментировал Сооронбай Жээнбеков
Два года на&nbsp;посту. Достижения мэра Бишкека Азиза Суракматова Два года на посту. Достижения мэра Бишкека Азиза Суракматова
Бизнес
Успей получить кэшбек 1000 сомов до&nbsp;1&nbsp;сентября при покупке Redmi Note 9/9S Успей получить кэшбек 1000 сомов до 1 сентября при покупке Redmi Note 9/9S
Телевидение aitv: от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение aitv: от 50 сомов в месяц
Компания MegaCom готова к&nbsp;запуску проекта &laquo;Электронный дневник&raquo; Компания MegaCom готова к запуску проекта «Электронный дневник»
Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и&nbsp;Coca-Cola Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и Coca-Cola
11 августа, вторник
18:09
Выборы-2020. Пока есть подкуп избирателей, политическая система не изменится Выборы-2020. Пока есть подкуп избирателей, политическая...
18:02
В городе Ош госпитализированы восемь человек с подозрением на сибирскую язву
18:01
Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $723,3
17:46
Выборы-2020. Пандемия выявила препятствия для молодых партий
17:36
Выборы-2020. Кыргызстану необходимо взяться за строительство политпартий