Депутат Данияр Толонов скрыл в декларации фирму по пассажирским перевозкам

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Данияр Толонов 13 лет владел фирмой по пассажирским перевозкам в Оше и не указывал ее в налоговой отчетности. Об этом пишет Economist.kg.

По закону депутаты обязаны раскрывать в налоговой отчетности все без исключения имущество, даже переданное в доверительное управление.

ОсОО «Хушин Кели» — основано в ноябре 2004 года и просуществовало 13 лет.

Фирма располагалась в Оше и занималась деятельностью прочего наземного пассажирского транспорта вплоть до конца 2017-го. Все то время, в которое Данияр Толонов, в частности, занимал различные должности в структуре Минсоцтруда и уже когда стал парламентарием. Он также был единственным владельцем компании.

Фото Economist.kg. Данияр Толонов был единственным владельцем компании

Согласно сведениям osoo.kg, в 2017 году — последний год работы компании — от нее поступило в бюджет 50 сомов.

Второй бизнес — это ЗАО «БУЮК САГБОН — Филиал Кара-Суу», в котором депутат по сей день числится директором. Это фирма с иностранным участием, как указано в учредительных документах и занимается управлением недвижимым имуществом с сентября 2006-го.

Больше данных о фирме в документах и Сети нет — ни ИНН, ни налоговых отчислений, ни каких-либо других деталей.

Фото Economist.kg. Фирма занимается «управлением недвижимым имуществом» с сентября 2006 года

В открытом доступе есть только три налоговые декларации Данияра Толонова из четырех — за 2015, 2017 и 2018 годы. Ни в отчете за 2015 год, ни за 2017-й, ни за 2018 год нет ни слова о компании «Хушин Кели».

В числе крупного имущества депутат перечислил квартиру площадью 68 квадратных метров, три участка по 6 гектаров и лошадей на 200 тысяч сомов. У близкого родственника нет заработка и какого-либо имущества, кроме квартиры в 76 квадратных метров.