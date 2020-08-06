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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

«Республика» заявляет об обновлении. Кто выведен из состава партии

Стало известно, что сразу несколько членов партии «Республика» выведены из политсовета и состава политической организации.  В секретариате партии 24.kg информацию подтвердили. По его данным, из состава партии «Республика» выведены Табалды Тиллаев, Бактыбек Раимкулов и Тариэль Жоробеков. 

Как сообщил лидер «Республики» Мирлан Жеенчороев, из состава политсовета партии также выведены депутаты Жогорку Кенеша шестого созыва Жыргалбек Турускулов и Марлен Маматалиев.   

В секретариате политобъединения также проинформировали, что сейчас идет полноценная подготовка к парламентским выборам. В настоящее время во всех регионах Кыргызстана партия открывает общественные приемные. Ведутся переговоры с некоторыми политическими объединениями, и проводится работа по обновлению рядов самой партии. 

По данным 24.kg, Жыргалбек Турускулов, Марлен Маматалиев, Табалды Тиллаев, Бактыбек Раимкулов и Тариэль Жоробеков на предстоящих выборах будут баллотироваться от партии «Мекеним Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/vlast/161784/
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