«Республика» заявляет об обновлении. Кто выведен из состава партии

Стало известно, что сразу несколько членов партии «Республика» выведены из политсовета и состава политической организации. В секретариате партии 24.kg информацию подтвердили. По его данным, из состава партии «Республика» выведены Табалды Тиллаев, Бактыбек Раимкулов и Тариэль Жоробеков.

Как сообщил лидер «Республики» Мирлан Жеенчороев, из состава политсовета партии также выведены депутаты Жогорку Кенеша шестого созыва Жыргалбек Турускулов и Марлен Маматалиев.

В секретариате политобъединения также проинформировали, что сейчас идет полноценная подготовка к парламентским выборам. В настоящее время во всех регионах Кыргызстана партия открывает общественные приемные. Ведутся переговоры с некоторыми политическими объединениями, и проводится работа по обновлению рядов самой партии.

По данным 24.kg, Жыргалбек Турускулов, Марлен Маматалиев, Табалды Тиллаев, Бактыбек Раимкулов и Тариэль Жоробеков на предстоящих выборах будут баллотироваться от партии «Мекеним Кыргызстан».