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Власть

Представитель Всемирного банка в КР Болормаа Амгаабазар завершает свою миссию

Сооронбай Жээнбеков сегодня встретился с постоянным представителем Всемирного банка в Кыргызстане Болормаа Амгаабазар по случаю завершения ее миссии в стране. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.

Глава государства поблагодарил ее за активную и плодотворную работу, отметил личные заслуги в укреплении социально-экономического потенциала Кыргызстана, в особенности в кризисный период, связанный с распространением коронавирусной инфекции.

«Вы внесли ощутимый вклад в развитие и расширение сотрудничества между Всемирным банком и Кыргызстаном. Отдельно хочу поблагодарить за вашу поддержку стратегических инициатив страны, связанных с развитием регионов, цифровизации, реализацией инфраструктурных проектов и поддержки детей», — сказал президент.

Сооронбай Жээнбеков высоко оценил роль Всемирного банка в снижении бедности и решении острых социальных проблем в Кыргызстане.

При поддержке Всемирного банка реализуются значимые для кыргызстанцев проекты в рамках программ «Таза суу» и улучшения ирригационных сетей, а также проекты, направленные на совершенствование инфраструктуры и энергетического потенциала.

Болормаа Амгаабазар поблагодарила президента за поддержку и сотрудничество. Она отметила, что на протяжении всей своей миссии в Кыргызстане плодотворно сотрудничала с руководством страны, получала поддержку в реализации совместных проектов.

«За время моей работы в Кыргызстане мы совместно завершили около 20 проектов. Мне было здесь комфортно работать, Кыргызстан во многом схож с моей родиной — Монголией. Я обязательно вернусь в Кыргызстан», — сказала Болормаа Амгаабазар.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161668/
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