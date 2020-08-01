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Власть

На поддержку предпринимателей в 2021 году направят до 40 миллиардов сомов

В очередном интервью «Биринчи радио» президент Сооронбай Жээнбеков рассказал о поддержке реального сектора экономики в период пандемии коронавирусной инфекции.

По его словам, проделана большая работа по поддержке предпринимательства. «Я хотел бы особо отметить, что утверждена специальная программа «Финансирование субъектов предпринимательства». Общий объем ее финансирования планируется в пределах не менее 14 миллиардов сомов. И это планы только на этот год, на начальный этап. В 2021-м мы увеличим эту сумму до 40 миллиардов. По этому вопросу мы работаем с соответствующими финансовыми институтами. Оттуда тоже будем привлекать средства. В рамках программы Министерство финансов предоставило коммерческим банкам 2,2 миллиарда сомов», — подчеркнул глава государства и пояснил, на что именно пойдут деньги.

Он сказал, что особый акцент будет сделан на развитие туризма, легкой и фармацевтической промышленности, сферу перевозки грузов, производственных и перерабатывающих предприятий.

Мы будем использовать эти средства для создания рабочих мест, особенно для компаний-экспортеров и предприятий, которые занимаются импортозамещением.

Сооронбай Жээнбеков

Он отметил, что работа в этом направлении не остановится, будет под особым контролем. В помощь правительству будут привлечены внешние источники финансирования. «Мы сформируем фонд поддержки наших предпринимателей и достигнем поставленной цели», — пообещал глава КР.

Он напомнил, что в 2019 году впервые из республиканского бюджета были выделены 2 миллиарда сомов на поддержку предпринимателей. Особый акцент был сделан на оказание помощи перерабатывающей промышленности, ориентированной на экспорт.

Однако Сооронбай Жээнбеков признал, что из-за бюрократии было выдано всего 534 миллиона сомов, а остальные средства так и остались неиспользованными.

Этот вопрос вице-премьер-министр Эркин Асрандиев взял под контроль.

Президент считает, что процесс распределения средств должен контролироваться через банки. Предприниматели и предприятия, которые создают рабочие места, занимаются экспортом и импортозамещением, должны получить незамедлительный доступ к этим деньгам.

«Работа уже ведется под особым контролем. По итогам семи месяцев мы еще вернемся к этому вопросу», — заверил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161373/
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