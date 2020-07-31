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Власть
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Выборы-2020. Партия «Республика» все-таки проведет съезд

Партия «Республика» все-таки будет проводить свой съезд. Об этом журналистам сообщил ее лидер Мирлан Жеенчороев. 

По его словам, пока не решено, в каком формате  онлайн или вживую, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Дата съезда также согласовывается. 

Напомним, ранее Мирлан Жеенчороев заявлял, что из-за пандемии коронавируса партия приостанавливает избирательную кампанию, перепрофилирует штабы на помощь в борьбе с инфекцией и не будет проводить съезд

ЦИК напоминает, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа партиям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161274/
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