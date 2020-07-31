Выборы-2020. Партия «Республика» все-таки проведет съезд

Партия «Республика» все-таки будет проводить свой съезд. Об этом журналистам сообщил ее лидер Мирлан Жеенчороев.

По его словам, пока не решено, в каком формате — онлайн или вживую, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Дата съезда также согласовывается.

Напомним, ранее Мирлан Жеенчороев заявлял, что из-за пандемии коронавируса партия приостанавливает избирательную кампанию, перепрофилирует штабы на помощь в борьбе с инфекцией и не будет проводить съезд.

ЦИК напоминает, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа партиям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования.