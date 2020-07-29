Будут ли применяться лекарства из гумпомощи, решат специалисты Минздрава

Как будут применяться лекарственные препараты, которые поступают в страну по линии гуманитарной помощи, но не входят в протокол лечения COVID-19, будут решать разработчики документа. Об этом на брифинге в режиме онлайн сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

Таким образом она ответила на вопрос о передаче Россией препарата олокизумаб, который только проходит клинические испытания для лечения коронавируса.

«Гуманитарная помощь приходит в разном виде, в том числе поступает оборудование, лекарства, СИЗ. Мы все принимаем. Как помощь будет применяться, особенно лекарственные средства, — будут решать клинические специалисты, которые разрабатывают протоколы лечения», — отметила она.

Аида Исмаилова добавила, что за государственный счет закупаются препараты по списку, составленном клиническими специалистами и в рамках протоколов.