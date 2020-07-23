Простаивающие здания в регионах перепрофилируют в медучреждения

Необходимо усилить надзор за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в дневных и ночных стационарах. Об этом на заседании республиканского оперативного штаба заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, специалисты совместно с представителями местных органов власти должны создать все необходимые условия для работы медицинского персонала в стационарах.

Глава правительства сделал замечание региональным кураторам здравоохранения и членам кабмина, закрепленным за медицинскими учреждениями столицы.

«При лечении тяжелобольных пациентов надо обращаться к экспертной группе, состоящей из профессоров, врачей-практиков с многолетним опытом работы и клиницистов. Министерство здравоохранения должно усилить работу консилиума медиков по всей республике», — добавил Кубатбек Боронов.

По итогам заседания поручено до 25 августа завершить работы по перепрофилированию простаивающих зданий в регионах в медицинские учреждения и строительству больниц в Бишкеке и Оше.