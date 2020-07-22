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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Уроки пандемии. В Кыргызстане хотят увеличить бюджетные места в ординатуре

Министерства образования и здравоохранения начали проработку вопроса увеличения бюджетных квот по узкой профилизации клинических ординаторов по специальностям: эпидемиолог, инфекционист, вирусолог, пульмонолог. Об этом во время онлайн-совещания с президентом сообщил министр образования и науки Каныбек Исаков.

Глава ведомства рассказал об итогах 2019/2020 учебного года, также были обсуждены меры по организации учебного процесса в условиях пандемии, цифровизации системы образования, ее текущее состояние и перспективы развития.

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Каныбек Исаков отметил, что министерство ведет подготовку по организации образовательного процесса в первой четверти в дистанционном режиме. Но в случае улучшения эпидемиологической ситуации учащиеся смогут проводить обучение в реальном режиме.

С августа начнутся вебинары для учителей по преподаванию в онлайн-формате.

Каныбек Исаков сообщил, что в настоящее время при министерстве действует экспертно-консультативный совет, состоящий из педагогов-практиков, экспертов, менеджеров в области образования, занимающийся выработкой решений и рекомендаций по организации учебного процесса в сложившейся ситуации.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что распространение заболевания не должно влиять на проводимую работу. Подчеркнул, что наряду с решением текущих проблем необходимо прорабатывать вопросы совершенствования системы образования на перспективу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160335/
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