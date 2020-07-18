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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Президент: У нас сильная демократия, но нужно подумать и об экономике

Сооронбай Жээнбеков сегодня дал интервью радиокомпании «Биринчи радио». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как отметил глава государства, возможности нашего государства в борьбе с коронавирусной инфекцией ограничены по сравнению с другими государствами.

«У нас не было резерва. После принятия Бюджетного кодекса есть отдельная статья, согласно которой до 1,5 миллиарда сомов сосредотачивается на период чрезвычайных ситуаций. Мы оставляли их на случай, если сойдет сель и смоет дороги или лавина. Но для поддержки бизнеса в тяжелые времена не было накоплено средств», — рассказал Сооронбай Жээнбеков.

Я говорю, что у нас сильная демократия. Это очень важно. Но мы должны были подумать и об этом (экономике). Нам тяжело пришлось из-за этого.

Сооронбай Жээнбеков

Президент рассказал, что с первых дней проводил переговоры с российской стороной. В первый раз меры по защите от вируса были обсуждены с Владимиром Путиным 28 февраля в Москве.

«С тех пор к нам поступила немалая помощь в части медицинских препаратов и изделий. Ожидается, что помощь по данному направлению будет продолжена. Также прибудут и специалисты. Первая группа медиков уже посетила нашу страну и провела мониторинг ситуации, на основании выводов которых прибудет большая группа врачей. Позже мы с Владимиром Владимировичем еще два раза проводили переговоры по данному вопросу, помощь еще будет. Кроме того, нам оказывают помощь наши ближние братские государства, соседний Китай, Турция, Катар, Кувейт, поступает помощь от других дружественных государств. Я лично проводил переговоры практически со всеми международными партнерами о необходимости продолжения финансирования проектов по чистой воде и ирригации, а также по оказанию поддержки в период пандемии. Помощь поступает также и по этим каналам», — проинформировал президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159931/
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