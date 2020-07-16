В Кыргызстан за две недели поступило более 2,5 тысячи кислородных концентраторов по линии гуманитарной помощи и госзакупок. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По ее словам, оборудование распределяется в медицинские учреждения и развернутые стационары по потребностям.

«На сегодня оборудование уже распределено, в резерве находится 50 единиц», — отметила Аида Исмаилова.

Она добавила, что государство будет закупать не только концентраторы, но и другое оборудование, в котором нуждаются стационары.