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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстан за две недели поступило более 2,5 тысячи кислородных концентраторов

В Кыргызстан за две недели поступило более 2,5 тысячи кислородных концентраторов по линии гуманитарной помощи и госзакупок. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По ее словам, оборудование распределяется в медицинские учреждения и развернутые стационары по потребностям.

«На сегодня оборудование уже распределено, в резерве находится 50 единиц», — отметила Аида Исмаилова.

Она добавила, что государство будет закупать не только концентраторы, но и другое оборудование, в котором нуждаются стационары.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159692/
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